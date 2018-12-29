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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
29.12.2018 - 15:51, Son Güncelleme:

Sertaç Şanlı: 'Özel sporcularla iletişim kurmak çok önemli'

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Sertaç Şanlı: 'Özel sporcularla iletişim kurmak çok önemli'

Euroleague'in One Team projesiyle özel sporcular hem sosyal çevreye kazandırılıyor, hem de sporla tanışarak basketbolu öğreniyor.

Euroleague'nin kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri olan One Team'in global partnerlerinden Özel Olimpiyatlar ile hayata geçirilen projede One Team Ödülleri'ne aday gösterilen Anadolu Efes'in destekleriyle de özel sporcuların sosyal gelişimlerine katkıda bulunuldu. Anadolu Efes Kulübü, Özel Olimpiyatlar Türkiye bünyesinde bulunan 16 özel sporcuya iletişim kurma, sosyalleşme, takım çalışması, paylaşma ve spor yapma alışkanlığı kazanma gibi konularda eğitimler veriyor. Beylikdüzü Belediyesi ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) desteklediği projede özel sporcular sertifika ve madalyalarını aldılar. 

One Team kapsamında verilen eğitimlerde özel sporculara sertifikalarını Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Sertaç Şanlı verdi. 

SERTAÇ ŞANLI: "ÖZEL SPORCULARLA İLETİŞİM KURMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Özel sporculara destek olunması gerektiğini ifade eden Sertaç Şanlı, One Team'in çok güzel bir organizasyon olduğunu ifade ederek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Özel sporculara basketbol aracılığı ile herhangi bir şekilde onlara katkı sağlamak ve de iletişim kurmak çok önemli. Ben bu organizasyonun daha da büyüyerek devam edeceğine inanıyorum. Özel sporcuların da antrenmanlarında gördüm ne kadar istekli olduklarını da gördüm Bu işi isteyerek yaptıkları çok belli ve inşallah daha da büyüyerek devam eder" açıklamasını yaptı.

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ÖZEL SPORCULARDAN PROJEYE DESTEK

Özel sporculardan Ogün Samancı, basketbolu sevdiği için One team projesinde yer aldığını ve basketbol, futbol oynamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. 

Basketbolu öğrendiklerini ve artık maçlara hazırlandıklarını vurgulayan özel sporcu Mücahit İşseven, Euroleague, Anadolu Efes'e ve hocalarına verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. 

15 yaşındaki Utku Davurcuoğlu, "Antrenmanlarda koşu yapmayı, basket atmayı, top çalmayı öğrendik. Maçlara çıktık ve kazanmayı öğrendik. Sertaç Şanlı geldi mutlu olduk. Güzel geçti" dedi. 

ÖMER ŞATIROĞLU: "ÖZEL SPORCULARIN HER PLATFORMDA DESTEKLENMESİ GEREKİYOR"

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Şatıroğlu, One Team projesinin önemine değinerek, "Özel sporcuların her platformda desteklenmesi gerekiyor. Bu projeyi hazırlayan Euroleague'ye, Anadolu Efes'e teşekkür ediyoruz. Bizde Beylikdüzü Belediyesi olarak bu projeye destek veriyoruz. Bu gibi etkinliklerin devam etmesi lazım. Özel sporcularımızı ve evlatlarımızı da aramıza katmalıyız" dedi. 

One Team, projesinde öncelikli amaç ise basketbolun metaforları ile özel sporcuların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak. Sekiz hafta süren ve 16 özel sporcunun katıldığı projenin elçisi ve Anadolu Efes Spor Kulübü'nün başarılı oyuncusu Sertaç Şanlı da projenin ilk çalışmasından son gününe kadar özel sporcular ile bir araya geldi. Ayrıca projeye Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Beylikdüzü Belediyesi de katkı verdi.

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