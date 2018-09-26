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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
AA
26.09.2018 - 11:58, Son Güncelleme:

Sertaç Şanlı:"Herkesin en önemli rakibi Fenerbahçe"

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Sertaç Şanlı:"Herkesin en önemli rakibi Fenerbahçe"

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Sertaç Şanlı, yeni sezonda ligdeki en önemli rakiplerinin Fenerbahçe olduğunu söyledi.

Sertaç, lacivert-beyazlı takımın yeni sezon öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldiği etkinlikte, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin belirli bir seviyeye ulaştığını aktaran 27 yaşındaki basketbolcu, "Yeni kurulan bir ekibiz. Bryant Dunston, Birkan Batuk ve Doğuş Balbay gibi geçen sezon da takımda olan oyunculara sahibiz. Kaliteli isimler kadroya katıldı. Takımda iyi bir hava var. Ligde ve THY Avrupa Ligi'nde gidebileceğimiz en üst noktayı hedefliyoruz. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şu an sadece bizim değil, herkesin en önemli rakibi Fenerbahçe. Ancak öncelikli hedefimiz Cumhurbaşkanlığı Kupası. Sezon sonunda da Fenerbahçe'ye karşı final oynamak istiyoruz. İnşallah kupayı da alırız." ifadelerini kullandı. 
Sezon öncesi hazırlıkları hakkında da bilgi veren pota altı oyuncusu, şunları kaydetti:

"Hazırlıklara A Milli Basketbol Takımı kampında olduğum için biraz geç katıldım. Son bir haftadır takımla birlikteyim. Bu dönemde Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) turnuvasında oynadık. Turnuvada iki önemli rakip, Banvit ve Darüşşafaka Tekfen ile karşılaştık. İyi maçlar çıkartarak galip geldik. Bir hazırlık kampımız daha var. İnşallah o kampı da iyi geçirip sezona hazır bir şekilde girmek istiyoruz."

"2019 FIBA Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz"

Sertaç Şanlı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur maçlarından galibiyetler alarak şampiyonaya katılmak istediklerini belirtti.

I Grubu'nda Slovenya ve Karadağ karşısında önemli maçlar kazandıklarını dile getiren milli basketbolcu, kasım ayında İspanya ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Aldığımız iki galibiyet 2019 FIBA Dünya Kupası yolunda bizim için çok büyük bir artı oldu. Sezon içerisinde bazı eksik oyuncularımız olacak. Ben inanıyorum ki, Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Ersan İlyasova Amerikan Basketbol Ligi (NBA) karşılaşmaları nedeniyle gelemediği zamanlarda onların açıklarını kapatabilecek kapasitede oyuncularımız var. Bir sorun yaşamadan, oynayacağımız maçlardan galibiyetler alarak Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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