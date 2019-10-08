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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA
08.10.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Sertaç Şanlı: "Euroleague’de yolumuz zor ama..."

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Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Sertaç Şanlı, "Geçen sene Euroleague’de final oynadıktan sonra bu sene daha azını düşünmüyorum. Bu seneki yolumuz biraz daha zorlu ama başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Anadolu Efes’in milli basketbolcularından Sertaç Şanlı, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Geçen sene yarım kalan Euroleague hayallerini bu sene tamamlamak istediklerini belirten Şanlı, "Euroleague’de final oynamak istiyoruz. Kadromuza çok iyi oyuncular eklendi. Takımın kimyası çok iyi. Herkes birbirini tanıyor ve biliyor. Euroleague’de rakiplerimiz ciddi transferler yaptı. Barcelona neredeyse sıfırdan bir takım kurdu. CSKA kan kaybediyor gibi görünse de önemli transferler yaptı. Fenerbahçe çok ciddi eklemeler yaptı. Herkes yatırım yaptı. Geçen sene final oynadıktan sonra bu sene daha azını düşünüyorum. Bu seneki yolumuz biraz daha zorlu ama başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Olimpiyatlara katılmak istiyoruz"

Çin’de düzenlenen FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’nda bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Şanlı, "Herkse sahaya ne kadar enerji koyduğumuzu gördü. Ne kadar mücadele verdiğimizi, yüreğimizi ne kadar oraya koyduğumuzu herkes gördü. Bir hayal kırıklığı oldu. ABD maçında herkesten daha fazla üzüldük. Bütün turnuvayı ABD maçına yaslamak çok doğru değil. Çok basit hatalar yaptık. Hayal kırıklığını kabul ediyoruz. Daha iyi yerlerde olmak isterdik. Çeyrek final, yarı final, final oynamak isterdik. Olimpiyat elemesi hakkı kazandık. Yaşattığımız hayal kırıklığını burada telafi etmek istiyoruz. İnşallah Tokyo’ya, olimpiyatlara gideriz" şeklinde konuştu.

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Sertaç Şanlı: Euroleague’de yolumuz zor ama...

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