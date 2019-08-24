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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
24.08.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Şertaç Şanlı: "ABD'nin kadroda eksikleri var"

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Şertaç Şanlı: "ABD'nin kadroda eksikleri var"

A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Sertaç Şanlı, hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etmek olduğunu söyledi.

Grupta en az iki galibiyet alarak üst tura çıkmak istediklerini belirten Sertaç, "Gönül ister ki madalya ya da şampiyonluğa oynayalım. Direkt yüksek hedef koyarsak, olmayınca kendimizi daha kötü hissedebiliriz. Moralimiz düşebilir. Adım adım hedef koyabilirsek o hedefi gerçekleştirmeye yakın olabiliriz. Hedefimiz olimpiyata gitmek. Orayı bütün takım görmek istiyoruz. İlk grubu geçersek ve adım adım düşünürsek bizim için daha iyi olur." ifadelerini kullandı. 

- "ABD'nin kadroda eksikleri var"

Sertaç, Dünya Kupası'nda E Grubu'nda mücadele edecekleri ABD, Çekya ve Japonya'yı değerlendirerek, şunları aktardı:

"ABD'nin kadroda eksikleri var. Normal yıldız oyuncularına göre alt seviye kadro ile oynayacaklar ancak sonuçta ABD'yi küçümseyemezsiniz. Çekya'da Jan Vesely'nin olmaması büyük eksiklik. Bizim için avantaj ancak turnuvada ne olacağını bilemezsiniz. Turnuvada göreceğiz nasıl olduğunu. Tabii ki eksikler bizim için avantaj gibi duruyor ama biz orada sahaya tüm enerjimizi koyup mücadele etmediğimiz sürece bunların hiçbir anlamı yok. Bizim için en önemli olan şey gruptan iki galibiyet alıp üst tura çıkmak."

- "Biz potansiyelli bir ekibimiz"

Sertaç Şanlı, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktardı.

28 yaşındaki pivot, hazırlık süreciyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"İyi maçlar oynadık. Eksiklerimizi gördük. Bunlar daha ilk maçlarımız. İlerleyen günlerde daha iyi olacağız. Biz potansiyelli bir ekibimiz." 

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