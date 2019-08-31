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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
31.08.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Sertaç Güven: "Trabzonspor her maça kazanmak için çıkıyor"

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Sertaç Güven: "Trabzonspor her maça kazanmak için çıkıyor"

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Sertaç Güven, ligdeki bütün maçların bordo-mavili takım için önemli olduğunu belirterek, "Trabzonspor her maça kazanmak için çıkıyor. Bu konuda kulübümüz hazılırlıklarına devam ediyor. Takımımız hazır, inşallah Fenerbahçe karşılaşması da güzel bir maç olur. İyi oynayan kazansın" diye konuştu.

"YASA DIŞI BAHİSİN KESİNLİKLE ENGELLENMESİ GEREKİYOR"

Yasa dışı bahisin her türlü ülke ekonomisine zararı olduğunu dile getiren Sertaç Güven, "Kesinlikle engellenmesi lazım. Regülasyon bu konuda önlemleri alacaktır ama yasa dışı bahisle uğraşan kişilerin de bu konuda vazgeçiyor olmasından yanayım, kişilerin bunları kendilerinin engellemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN YENİ YÖNETİMİNE DESTEK OLACAĞIZ"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na yeniden seçilen Fikret Orman'a da başarılar dileyen Sertaç Güven, "Kulüpler Birliği'nin temel amacı kulüplerin birlik ve beraberliğini sağlamak. Bugüne kadar da bu anlamda bir çok adım atıldı. Bundan sonra da birlik beraberliğin devamı için yeni yönetime destek olacağız. Trabzonspor olarak yeni yönetime başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Sertaç Güven: Trabzonspor her maça kazanmak için çıkıyor

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