Sertaç Güven: Sturridge transferi için 30 günüm seyahatte geçti

Trabzonspor Personel ve Projeler Koordinatörü Sertaç Güven ile yapılan söyleşi şu şekilde:

Personel ve projeler koordinatörü olarak hangi görevler sizin sorumluluğunuzda?

Trabzonspor kulübüne bağlı 6 şirket var. Yönetim Kurulu’nda bana düşen görev, personel tarafını yönetmek. Şirketlerin kurumsallaşması, başarılı olması, performans takibi gibi işleri yönetiyorum. Proje kısmı bana çok fazla esneklik sağlıyor. Hazırlık aşamasında olan birçok proje var ve bu projelerle medya önüne çıkıyor olacağız.

Spor basını sizi Trabzonspor’daki görevlerinizle tanıyor. Futbol dışındaki işlerinizden biraz bahseder misiniz?

Çok uzun süre yurt dışında kurumsal ve büyük şirketlerde yer aldım. Dünya lideri olan farklı şirketlerde çalıştım. 600’ün üzerinde çalışanı olan CSG grubu’nu yönetiyorum. Yerli ve yabancı ortaklarımız var. Dinç bir ekiple çalışıyorum. En hızlı büyüyen 26. şirket olduk. Avrupa’daki çok başarılı kulüplerin arkasında çok iyi yönetilen şirket sahiplerinin olduğunu görüyoruz. Amacımız arkamızda iyi bir yapı bırakmak. Bugün şirketlerin vizyon ve misyonununu gelecek olan yönetim kurullarının da bu altyapıyı devam ettirmesi asıl hedefimiz.

Özellikle bu sene Trabzonspor’un sosyal medyadaki atağı neden daha önce yapılmadı?

Geçmiş yönetimlerin bakış açısını bilemiyorum. Ama şirket yönetiminde olduğu gibi kulüp yönetiminde de şeffaflığın doğru olduğunu düşünüyorum. Günümüzde birçok kişi gündemi sosyal medyadan takip ediyor. Dijital medya tarafında İyi bir ekibimiz var. En son forma reklamında olduğu gibi kaliteli işler yapıyoruz. Bu şekilde de devam edeceğini düşünüyorum. Aktif kullanmaya devam edeceğiz. Kulüp ve ilişkiyi taraftar arasında canlı tutan bir mecra olduğunu düşünüyorum.

Trabzonspor’u şampiyon yapabilecek kadro ve yönetime sahip olduğunuza inanıyor musunuz?

Trabzonspor’u “başarılı” yapacak kadro ve yönetime sahip olduğunu düşünüyorum. Kalıcı başarının sağlanması ilk hedefimiz. Trabzonspor varsa hedefimiz başarılı olmaktır. Trabzonspor’u Türkiye’nin Liverpool’u olarak görüyorum.

Ünal Karaman ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Trabzonspor’da birçok isim denendi. Lokal dinamikleri hem sosyal medyada hem de günlük hayatta çok farklı olan bir taraftar grubuna sahip. Herkes futboldan anlıyor. Ünal hoca da bu şehrin futbolunun efsanelerinden biri. Uzun bir yola çıktık. Ünal hoca bizim değerimiz. Ben kendisinin, Guardiola ya da Luis Enrique gibi, oynadıkları takımlarda teknik adam olarak da önemli başarılar kazanmış isimlerin arasına gireceğini düşünüyorum.

Trabzon tam bir futbol şehri. Çocukluktan itibaren Trabzonspor forması giymek çocukların hayali. Altyapı imkanlarınız ve altyapıya girme şansı olmayan çocuklar için hazırladığınız projeleriniz var mı?

Ofspor, Akçaabatspor gibi ilçe takımları da bizim için altyapı görevi görüyor. Ancak bizim bambaşka çalışmalarımız var. Proje örnekleri gönderilecek

Türkiye’de yönetilmesi en zor kulüp Trabzonspor’dur düşüncesine katılıyor musunuz?

Aksine, yönetmesi en keyifli futbol kulübü. Sporu bilen, maçlara gelen bir taraftar kitlesiyle birlikte olmak bizim için avantaj. Tabii zorlukları da var. Taraftarımızda son şampiyonluğun 8 yıl önce olmasının sabırsızlığı var. Bunu da anlayışla karşılıyoruz. Aynı sabırsızlık bizde de var ama temkinli adımlar atmazsak, başarıyı yakalayamayız.

İş dünyasında futbol yöneticiliği yapmanızın olumlu ya da olumsuz katkısı oluyor mu?

Futbol da çok büyük bir endüstri. Kendi iş alanımda, kulüpte öğrendiklerimi kullanıyorum. Sürekli dinamik ve rekabet halinizdesiniz, kendi işinizde de aynı şekilde. Yaptığım işle sportif alanda yaptığım işi çok doğru orantılı görüyorum. İş dünyasında aldığınız kararlar sadece sizi bağlıyor. Spor dünyasında ise karşınızda bir camia var. Verdiğiniz bir kararla karşınızdakiler çok sevinebiliyor ya da üzülebiliyor. En güncel örneği Sturridge...

Daniel Sturridge transferini anlatabilir misiniz?

Yönetim olarak bu transferi çok istedik. Sturridge, ikna edilmesi zor bir isimdi. İmza aşamasına getirmek için 30 günümü seyahatte harcadım. Basel maçında çok kısa oyuna girdi. Tebrik etmek için kendisini aradım. Sturridge, Milli takım arasından sonra uçuşa geçeceğini söyledi.

Taraftarlara mesajınız nedir?

Başarılı bir organizasyon için iyi bir yönetim, iyi bir takım, desteğini sonuna kadar veren taraftar şart. Taraftar şimdiye kadar görevini sonuna kadar yerine getirdi. Bu sezon da bize verecekleri destek çok önemli.

Rakip taraftarlara bir mesajınız var mı?

Deplasmanlarda çok güzel tepkiler alıyoruz. Trabzonspor’a Türkiye’nin her yerinde büyük ilgi var. Puan kaybettiğimizde alkışlanıp, destek görüyoruz. Herkese sizin aracılığınızla bir kez daha teşekkür etmek isterim.