Sert sözler... 'Sanki Beşiktaş naylon topla oynuyor''
Hürriyet Gazetesi Beşiktaş yazarı ve Spor Arena yorumcusu Kenan Başaran, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının devre arasında iki takımı değerlendirdi.
BEŞİKTAŞ, Gençlerbirliği’ne top göstermeden oynadı ilk devreyi. Golle sonuçlanacak vuruşlar buldu ama tam 4 önemli pozisyonda top dağlara taşlara yollandı. Sanki Beşiktaş naylon topla oynuyordu. Hele ki Babel… Tam onluk iki pozisyonda topa öyle kötü vurdu ki, sahada gerçeğinin olduğuna dair şüphe uyandırdı.
Beşiktaş sağlı sollu ve ortadan Gençler’i ablukaya aldı ama golü atma ihtimali en yüksek diğer isimlerden Negredo ve Talisca pozisyona giremedi.
Negredo, sadece bir kafa topunda göründü, Talisca da frikik topunda…
Ümit Özat, takımını yüksek presle oyuna başlatsa da Beşiktaş, bunu çabuk kırdı. Ankaralılar golü hep uzun topta aradı. Nitekim 36’da maçın en iyi pozisyonunu da konuk buldu. Skuletic’in vuruşunu Fabri çıkardı ama dönen topu takip eden biri olsaydı gol kaçınılmazdı. 44’te de Gençler, frikikte gole çok yaklaştı.
Topla oynamadan isabetli şuta, kornerden orta sayına kadar bir çok istatistikte Beşiktaş üstün olsa da gole en çok yaklaşan taraf Gençlerbirliği oldu.
Beşiktaş, ceza sahasına daha çok oyuncuyla girmeli ve Negredo’yu topla buluşturmalı. Lens yine hayal kırıklığı…. Ya da biz kafamızı değiştireceğiz ve “Bu adam bu kadar” diyeceğiz!
Güneş, ilk etapta Love’ı düşünecek ama saha içi yerleşimlerde bazı değişikliklerle sonuca gitmesi de lazım.
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