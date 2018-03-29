Serkan Reçber kimdir kaç yaşında?
Serkan Reçber, son günlerde adının Beşiktaş camiasıyla anılmasının ardından birçok kişinin merakla araştırdığı isim oldu. Son zamanlarda futbol yorumculuğu yapan Serkan Reçber, Siyah Beyazlı ekipte görev alıp almayacağıyla gündemde yer alıyor. Peki, Serkan Reçber kimdir ve kaç kaç yaşındadır? İşte, merakla araştırılan isim hakkında bazı bilgiler
Serkan Reçber, 18 Ekim 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Futbolculuk geçmişi bulunan Reçber, kariyerine 1992 yılında Zeytinburnuspor'un alt takımında başlamıştır. 1996 yılına kadar burada oynadıktan sonra aynı yıl Fenerbahçe'ye transfer olan Serkan Reçber, ardından kariyerine; Dardanelspor, Vanspor, Rizespor, Bakırköyspor, Mersin İdman Yurdu, Göztepe, Yimpaş Yozgatspor, Bursaspor, Eskişehirspor, Antalyaspor, A.Selçukluspor, Güngören Belediyespor takımlarında Ön Libero ve Orta Saha mevkilerinde devam etmiştir.
Serkan Reçber, futbolculuk kariyerini 2010 yılında sonlandırmıştır. Reçber, son günlerde TRT Spor ekranlarında spor yorumculuğu yapmaktadır.
Mart ayının son günlerinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Serkan Reçber'in Beşiktaş Kulübü'nde Sportif Direktör olarak göreve başlaması için görüştüğü gündeme gelmişti.
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