Serkan Kurtuluş imzaladı, sırada Opseth var!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sağ bek Serkan Kurtuluş'u transfer etti. Norveçli forvet Kristian Fardal Opseth ile de prensipte anlaştı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki deneyimli sağ bek Kurtuluş ile anlaşmaya varıldı.
Kariyeri boyunca Bursaspor, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Göztepe formalarını terleten Kurtuluş, son olarak Elazığspor formasını giyiyordu.
OPSETH, PRENSİPTE 'TAMAM' DEDİ
Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen forvet Kristian Fardal Opseth ile de prensip anlaşmasına varıldı. Kristian Fardal Opseth'in bugün kente gelerek sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.
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