Serkan Balcı futbolu bıraktı
Futbol hayatını 2. Lig ekibi Sarıyer'de sürdüren eski milli futbolcu Serkan Balcı futbol kariyerini noktaladı.
35 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından 'The end futbol' başlığıyla paylaştığı story'de profesyonel futbol hayatını noktaladığını duyurdu.
Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Mersin İdman Yurdu, Ankaragücü takımlarında forma giyen Serkan Balcı, son olarak Sarıyerspor forması giyiyordu.
Balcı kariyerinde iki lig,iki kupa ve iki kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Tecrübeli futbolcu 24 kez de A Milli Futbol Takımı forması giydi.
İşte Serkan Balcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:
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