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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İSTANBUL (İHA)
23.05.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Serkan Balcı: "Büyük takımları çalıştırmak isterim"

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Serkan Balcı: "Büyük takımları çalıştırmak isterim"

Daha önce Trabzonspor ve Fenerbahçe’de forma giymiş olan ve son olarak görev yaptığı Sarıyer’de futbol hayatını tamamlayan Serkan Balcı, büyük takımları çalıştırmak istediğini söyledi.

Daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor’da da forma giymiş olan 35 yaşındaki futbolcu Serkan Balcı, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son olarak forma giydiği Sarıyer’de futbolu bırakan Balcı, futboldan kopmak istemediğini dile getirerek, "Futboldan kopmayı düşünmüyorum. Gereken lisansları alıp teknik heyette yer almak isterim. Onlara zaman ayıracağım. Yabancı dile zaman ayıracağım. Kendi eğitimimle uğraşacağım. Oynarken kendin oynuyorsun. Ama antrenörlükte oyuncuları yönetiyorsun. Bu oldukça zor bir iş. Benim için her şey sıfırdan başlıyor" şeklinde konuştu.

"Büyük takımları çalıştırmak isterim"

Tecrübeli futbolcu, kendisinin büyük takımların teknik kadrolarında yer almak istediğini vurgulayarak, "Sonuçta futbola başlarken her zaman büyük takımlarda oynamak istersin. Bu hocalık zamanında da öyle. Her zaman büyük takımlarda hocalık yapmak istersin. Henüz benim için çok erken. Nasıl yol izleyeceğim konusunda bir fikrim yok ama hedefler büyük olmalı. Büyük camialarda teknik direktörlük yapmak isterim" ifadelerini kullandı.

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Serkan Balcı: Büyük takımları çalıştırmak isterim

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