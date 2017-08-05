Serkan Bakan'dan örnek olacak sözleşme

Türkiye’de üstün yeteneklerine rağmen forma şansı bulamayan futbolcuların önünü açabilecek ‘devrim’ niteliğinde bir transfer gerçekleşti. 2016-2017 sezonunun son haftasında Gaziantepspor formasıyla Antalyaspor ağlarını havalandıran ve “Süper Lig’de gol atan en genç futbolcu” unvanını alan 16 yaşındaki Serkan Bakan, Göztepe’ye gitti

Buraya kadar her şey normal... Ancak genç Serkan’ın sözleşmesindeki bir detay, tüm hikayeyin yeni baştan yazılmasını sağlayacak cinsten...

OLMAZSA OLMAZ BİR MADDE

Serkan’ın menajeri İbrahim Polat adı Manchester City, Tottenham gibi takımlarla da anılan 16 yaşındaki oyuncusu için İzmir temsilcisinden bir talepte bulundu. Bu talep sonrası Serkan Bakan’ın sözleşmesine, “Her sene en az 10 resmi maçta sahaya ilk 11’de çıkma” garantisi ekletildi. Böylece Serkan, kendini gösterebilme ve yeterli süre alma şansı bulacaktı.

Göztepe yönetimi ve teknik direktör Tamer Tuna da, mukaveleye ilave edilen bu maddeden memnun olacaklarını dile getirdiler.

TUNA: ONA GÜVENİM TAM

Menajer İbrahim Polat, İngiltere basınına verdiği demeçte de, “Serkan çok özel bir yetenek. Oyuncumuza İngiltere ve Almanya’dan çok yoğun şekilde teklifler geldi. Biz, Türk futbolunun lokomotiflerinden Göztepe’yi seçtik. Umuyorum burada kendini gösterecek” ifadelerini kullandı.

Göztepe’nin uzun uğraşlar sonucunda 3 yıllık sözleşme imzaladığı Serkan’ın özellikle Türkiye Kupası maçlarında değerlendirilmesi bekleniyor. Teknik direktör Tamer Tuna da, Serkan’a çok güvendiğini ve oyuncusunun gelecekte Türk futboluna büyük katkılar sunacağını söyledi.