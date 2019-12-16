MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSerkan Afacan; "İkinci yarıda daha iyi olacağız"
GeriFutbol Serkan Afacan; "İkinci yarıda daha iyi olacağız"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
16.12.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Serkan Afacan; "İkinci yarıda daha iyi olacağız"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Serkan Afacan; "İkinci yarıda daha iyi olacağız"

Zonguldak Kömürspor teknik direktör Serkan Afacan, 16'uncu hafta mücadelesinde konuk ettikleri Afjet afyonspor maçını değerlendirdi.

Zonguldak Kömürspor teknik patronu Serkan Afacan, Afyonspor karşısında iyi mücadele ettiklerini söyleyerek, ikinci yarı öncesinde acil forvet transferine ihtiyaçları olduğunu ve yapılacak olan takviyelerle ikinci yarı daha iyi olacaklarını söyledi. Zonguldak Kömürspor teknik direktörü Serkan Afacan, Afyon'a karşı iyi mücadele ettiklerini söyleyerek, ''Aslında 3 puan hedefleyerek bu maça çıkmıştık. Afyon takımı üst ligden düşmüş geçen seneden 8 9 oyuncusunu korumuş güçlü bir takım. Ama onlara karşı iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Diğer maçlarda olduğu gibi karakterlerini ve coşkularını ortaya koydular. Sa şartlarına rağmen geri düştüğümüz maçta berabere bitirdik. Galipde gelebilirdik. Son dakikalarda ama değerlendiremedik. İkinci yarının daha farklı olabileceğini siz söyleyebilirim''diye konuştu.

Son Dakika | Semih Şentürkten Beykoz açıklaması
Son Dakika | Semih Şentürk'ten Beykoz açıklaması

''Herkesin bu takıma sahip çıkması gerek''

Herkesin takıma sahip çıkması gerektiğini ifade eden Afacan, ''25 puan ve her puan bizim için önemliydi. Ama geriye dönüp baktığımızda 23 puanda kaldık. Çok gerisinde miyiz evet. 2 3 tane maçı kazanabilirdik. Ama genç bir takımız kırılganlıklar olabiliyor. Bu takıma sahip çıkmak lazım. Bu takım Zonguldak'ın geleceği. İnanıyorum ki ikinci yarı çok daha iyi olacağız''şeklinde konuştu.

''En önemli forvet transferine ihtiyacımız var''

Zonguldak Kömürspor teknik direktörü Serkan Afacan, en önemli olarak forvet transferine ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Eksik bölgelerimiz var. Bütçemiz doğrultusunda bu noktalara transferler yapmayı planlıyoruz. Eğer bunları da yaparsak daha yarışabilir bile hale geleceğiz.Bizim bir herkesin bildiği 9 numaramız yok. 9 numara transferine ihtiyacımız var. Belki birkaç tane daha yeni arkadaşlar aramıza katılabilir" şeklinde konuştu.

VİDEO | Sevilla 1-2 Villarreal (MAÇ ÖZET)La Liga'nın 16. hafta maçında Sevilla sahasında Villarreal'e 2-1 mağlup oldu. Maçta dakikalar 13'ü gösterdiğinde konuk takım Raul Albiol ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım bu gole 61'de Munir El Haddadi ile yanıt verdi. Ancak maçta son sözü söyleyen isim 74'te Toko Ekambi oldu ve Villarreal karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
daha fazla video için

Serkan Afacan; İkinci yarıda daha iyi olacağız

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle