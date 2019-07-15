Seri’yi de ‘yıldız’ yaparız
Galatasaray yönetimi, Fulham'a Denayer, Onyekuru ve Ndiaye örneklerini gösterdi.
Seri’yi kiralamak için büyük mesai harcayan yönetim, yüksek bonservis ödediği bu oyuncu için iyi bir seçenek arayan Fulham’a, futbolcunun teknik direktör Terim yönetiminde büyük gelişim göstereceği belirtildi.
Fildişi Sahilli Jean Michael Seri ile anlaşmaya varan ve bu oyuncuyu kiralamak için 1.5 milyon Euro’luk resmi teklif yapan Galatasaray, Fulham Kulübüne önemli de bir veri sundu. Fulham’ın küme düşmesi nedeniyle bu ekipten ayrılmak isteyen Seri’nin ayrılığına sıcak bakan ancak 30 milyon Euro bonservis ödedikleri yıldız oyuncuyu ucuza bırakmak istemeyen İngilizlere transfer görüşmelerinde Jason Denayer, Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye örnekleri sunuldu. Galatasaray’a 2 kez kiralanan Denayer’in düzenli forma şansı alarak kendisini geliştirmesi ve Lyon’a transfer olması, Onyekuru’nun geçtiğimiz yıl 14 gollük katkısı ile yıldızını parlatması, Ndiaye’nin ise 1.5 sezon önce 16 milyon Euro’ya Stoke City’ye gitmesine dikkat çekildi.
Jean Michael Seri’yi özellikle teknik direktör Fatih Terim’in takıma alınmasını istediği iletilirken takımın Şampiyonlar Ligi’nde yer alacağına da vurgu yapıldı. Terim’in Onyekuru, Denayer ve Ndiaye örneğinde olduğu gibi Seri’ye de iyi bir sezon yaşatacağı belirtildi.
ALTERNATiFi JOSEF
İdari Menajer Şükrü Hanedar, Fulham Kulübü ile görüşmelerini sürdürürken İngilizler ‘evet’ derse Seri de, Galatasaray’ın ay sonuna kadar sürecek olan kamp çalışmalarına katılacak. Sarı kırmızılılar, el sıkıştığı ve anlaştığı Seri de sorun yaşar ise bu kez tüm ağırlık Josef De Souza’ya verilecek. Yönetim, Seri’nin alternatifi olarak gördüğü eski Fenerbahçelinin, Suudi Arabistan ekibi El Ehli’den kiralanması adına mesai harcayacak.
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