Seri’yi de ‘yıldız’ yaparız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSeri’yi de ‘yıldız’ yaparız
GeriFutbol Seri’yi de ‘yıldız’ yaparız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
15.07.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Seri’yi de ‘yıldız’ yaparız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seri’yi de ‘yıldız’ yaparız

Galatasaray yönetimi, Fulham'a Denayer, Onyekuru ve Ndiaye örneklerini gösterdi.

Seri’yi kiralamak için büyük mesai harcayan yönetim, yüksek bonservis ödediği bu oyuncu için iyi bir seçenek arayan Fulham’a, futbolcunun teknik direktör Terim yönetiminde büyük gelişim göstereceği belirtildi.

Fildişi Sahilli Jean Michael Seri ile anlaşmaya varan ve bu oyuncuyu kiralamak için 1.5 milyon Euro’luk resmi teklif yapan Galatasaray, Fulham Kulübüne önemli de bir veri sundu. Fulham’ın küme düşmesi nedeniyle bu ekipten ayrılmak isteyen Seri’nin ayrılığına sıcak bakan ancak 30 milyon Euro bonservis ödedikleri yıldız oyuncuyu ucuza bırakmak istemeyen İngilizlere transfer görüşmelerinde Jason Denayer, Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye örnekleri sunuldu. Galatasaray’a 2 kez kiralanan Denayer’in düzenli forma şansı alarak kendisini geliştirmesi ve Lyon’a transfer olması, Onyekuru’nun geçtiğimiz yıl 14 gollük katkısı ile yıldızını parlatması, Ndiaye’nin ise 1.5 sezon önce 16 milyon Euro’ya Stoke City’ye gitmesine dikkat çekildi.

Jean Michael Seri’yi özellikle teknik direktör Fatih Terim’in takıma alınmasını istediği iletilirken takımın Şampiyonlar Ligi’nde yer alacağına da vurgu yapıldı. Terim’in Onyekuru, Denayer ve Ndiaye örneğinde olduğu gibi Seri’ye de iyi bir sezon yaşatacağı belirtildi.

ALTERNATiFi JOSEF

İdari Menajer Şükrü Hanedar, Fulham Kulübü ile görüşmelerini sürdürürken İngilizler ‘evet’ derse Seri de, Galatasaray’ın ay sonuna kadar sürecek olan kamp çalışmalarına katılacak. Sarı kırmızılılar, el sıkıştığı ve anlaştığı Seri de sorun yaşar ise bu kez tüm ağırlık Josef De Souza’ya verilecek. Yönetim, Seri’nin alternatifi olarak gördüğü eski Fenerbahçelinin, Suudi Arabistan ekibi El Ehli’den kiralanması adına mesai harcayacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Seri’yi de ‘yıldız’ yaparız
İşte Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'si
Fenerbahçe'nin 4. transferi Derrick Williams
Burak Yılmaz'ın babasından açıklama! Lecce transferi...