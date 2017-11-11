Seriyi 11 maça çıkardı! Boston Celtics...

Sezonun ilk iki maçını kaybetmesinin ardından çıkışa geçen Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, çekişmeli mücadelenin ardından seyircisi önündeki karşılaşmada Charlotte Hornets'ı 90-87'lik skorla geçti.

Celtics'te Jayson Tatum ve Shane Larkin 16'şar sayı, Terry Rozier 15 sayı ve 7 ribaunt, Marcus Morris 14 sayı ve 7 ribaunt, Jaylen Brown ise 10 sayı ve 13 ribaunt ile oynadı. İlk çeyrekte yüzüne dirsek darbesi alan takımın yıldızı Kyrie Irving, maçın kalan bölümünde forma giyemedi.

Sezonun 7. mağlubiyetini alan Hornets'ta Kemba Walker 20 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparken, Frank Kaminsky 14, Dwayne Bacon ise 10 sayıyla maçı tamamladı.



- Paul George 42 sayı attı

Oklahoma City Thunder, sezonun beşinci galibiyetini, yıldız oyuncusu Paul George'un üstün performansının yardımıyla konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 120-111 mağlup ederek aldı.

Thunder'ın skor yükünü tek başına üstlenen George, mücadeleyi 42 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle tamamladı. Skora destek, 22 sayı ve 8 asistle Russell Westbrook'tan geldi.

Sezonun altıncı mağlubiyetini alan Clippers'ta Lou Williams 35 sayı ve 7 ribaunt, Austin Rivers ve Blake Griffin 17'şer sayıyla mücadele etti.



- Pistons sezona iyi başladı

Boston Celtics'in ardından Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alan Detroit Pistons, ağırladığı Atlanta Hawks'ı 111-104'lük skorla geçerek son 12 yılın en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Sezonun 9'uncu galibiyetine ulaşan 3 mağlubiyetli Pistons'ta Andre Drummond 16 sayı ve 20 ribaunt ile double-double yaptı. Reggie Jackson 22 sayı ve 6 asist, Avery Bradley 20 sayı, Tobias Harris ise 16 sayı ve 8 ribaunt ile takımına katkı sağladı.

Doğu Konferansı'nda 10 mağlubiyetle son sırada yer alan Hawks'ta Kent Bazemore 22 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist, Dennis Schroder 17 sayı ve 11 asistle oynadı. Milli oyuncu Ersan İlyasova ise süre alamadı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 111 - 104

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 90 - 87

Chicago Bulls-Indiana Pacers: 87 - 105

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 120 - 111

Phoenix Suns-Orlando Magic: 112 - 128

San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks: 87 - 94

Utah Jazz-Miami Heat: 74 - 84

Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets: 97 - 101