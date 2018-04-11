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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Voleybol
Süleyman ARAT
11.04.2018 - 21:23, Son Güncelleme:

Serinin ilk galibi Fenerbahçe!

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Serinin ilk galibi Fenerbahçe!

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin üçüncüsünü ve Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynayacak Türk takımının belirleneceği üç ayaklı seride ilk maç Sarı Melekler’in.

Fenerbahçe ligin üçüncülük serisine ezeli rakibini 3-1 yenerek 1-0 öne geçti. Maçta yıldızlaşan Fenerbahçe kaptanı Eda 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurkan Galatasaray’da da Dobrıana takımına 20 sayı kazandırdı.

İkinci maç 14 Nisan Cumartesi günü saat 17.00’da Burhan Felek Voleybol Salonunda.

EDA VE RAHIMOVA FARKI

İlk sette kaptan Eda Erdem Dündar, nefis oyununu 7 sayıyla süsleyerek takımına önemli bir katkı sağladı ve 25-20’le Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

İkinci set baştan sona büyük bir çekişmeye sahne oldu. 23-23’e kadar ayrılmayan iki ekipte önce Galatasaray ardından da Fenerbahçe set sayısı atmasına rağmen bunu başaramayınca şans tekrar Galatasaray’a döndü. Önce Neslihan’ın sayısı ardından da Dicle Nur’un smacı direk dışarı düşünce Sarı kırmızılı ekip bu kez zevkli seti 25-27 kazanarak skoru eşitledi 1-1.

Üçüncü sette işi başlayan Galatasaray 15-19 öne geçse de Fenerbahçe rakibini yakalayarak öne geçti. Ancak set 24-24’te tekrar dengelense de Eda peş peşe iki bloğuyla skoru belirleyerek 26-24’le durumu 2-1 yaptı.

Son sette sarı melekler baştan sona üstündü. Bu üstünlüğünü 25-19’la maç sonuna kadar koruyan Fenerbahçe 25-19’la maçı 3-1 kazandı.

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Nurper Özbar(xxx), Recep Karakoç (xxx)
Setler: 25-20, 25-27, 26-24, 25-19
Süre: 26’, 32’, 31’, 29’

FENERBAHÇE: Dicle Nur(5), Jerkov(3), Damla(6), Eda(23), Nootsara(1), Rahimova(18), Merve(L) (-), Polen(8), Çağla (-), Bahar (5), Melis (L)

GALATASARAY: Jack(10), Gamze(4), Aslı(6), Dobrıana (20), Neslihan(9), Cansu(8), Gizem(L), Seda (7), Nursevil (-), Ruseva (-), İlkin (3), Bihter (-)

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