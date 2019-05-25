Serik Belediyespor TFF 2. Lig'de
Spor Toto 3. Lig’de play-off final mücadelesinde, Yeni Çorumspor ile Serik Belediyespor Adana 5 Ocak Stadı’nda karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede penaltı atışları sonucunda Yeni Çorumspor rakibini 4-2 ile geçerek Spor Toto 2. Lig’e yükselme sevinci yaşadı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Volkan Bayarslan , Kemal Mavi , Hüseyin Aylak
Yeni Çorumspor: Onur Tekin , Mert Ilıman (Barış Çiçek dk. 91 ?), Osman Bodur (Kemal Kazan dk. 56 ), Eşref Korkmazoğlu , Batuhan Demirel (Kaan Güdü dk. 81 ), Ertuğrul Sancaktutan , Muhammet Fetahoğlu , Mikail Albayrak (Ferdi Konak dk. 107 ?), Mümin Pazarlı , Yakup Alkan , Volkan Serim
Yedekler: Reşat Şen, Kerem Pala, Kıvanç Kaya
Serik Belediyespor: Orkun Özdemir , Taner Kahriman , Erdal Pekdemir , Kaan Dorak , Burçin Yüksel , Erdi Taşkent (Arda Kaya dk. 95 ?), Sinan Kalayci , Ahmet Teker , Sertaç Gökaltın (Samet Alp dk. 103 ?), Atakan Cangöz , Alicaz Tez
Yedekler: Armağan Önür, Abdurrahman Ayhanoğlu, Çağlar Özel, Rauf Öktem, Cenk Şen
Goller: Mikail (dk. 15) (Yeni Çorumspor), Erdi (dk. 8) (Serik Belediyespor)
Kırmızı kart: Eşref (dk. 106) (Yeni Çorumspor)
Sarı kartlar: Taner, Ali Can (Serik Belediyespor), Mümin, Ertuğrul (Yeni Çorumspor)
Maçtan Dakikalar
8. dakikada Serik Belediyespor’da rakip ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Erdi'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
15. dakikada hızlı bir atak geliştiren Yeni Çorumspor’da Mikail, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Rakiplerinden sıyrılan Mikail düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
88. dakikada Yeni Çorumspor’un geliştirdiği kontratakta Yakup’un şutu az az farkla yandan auta çıktı.
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