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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.05.2019 - 00:24, Son Güncelleme:

Serik Belediyespor TFF 2. Lig'de

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Serik Belediyespor TFF 2. Lig'de

Spor Toto 3. Lig’de play-off final mücadelesinde, Yeni Çorumspor ile Serik Belediyespor Adana 5 Ocak Stadı’nda karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede penaltı atışları sonucunda Yeni Çorumspor rakibini 4-2 ile geçerek Spor Toto 2. Lig’e yükselme sevinci yaşadı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Volkan Bayarslan , Kemal Mavi , Hüseyin Aylak

Yeni Çorumspor: Onur Tekin , Mert Ilıman (Barış Çiçek dk. 91 ?), Osman Bodur (Kemal Kazan dk. 56 ), Eşref Korkmazoğlu , Batuhan Demirel (Kaan Güdü dk. 81 ), Ertuğrul Sancaktutan , Muhammet Fetahoğlu , Mikail Albayrak (Ferdi Konak dk. 107 ?), Mümin Pazarlı , Yakup Alkan , Volkan Serim
Yedekler: Reşat Şen, Kerem Pala, Kıvanç Kaya

Serik Belediyespor: Orkun Özdemir , Taner Kahriman , Erdal Pekdemir , Kaan Dorak , Burçin Yüksel , Erdi Taşkent (Arda Kaya dk. 95 ?), Sinan Kalayci , Ahmet Teker , Sertaç Gökaltın (Samet Alp dk. 103 ?), Atakan Cangöz , Alicaz Tez
Yedekler: Armağan Önür, Abdurrahman Ayhanoğlu, Çağlar Özel, Rauf Öktem, Cenk Şen

Goller: Mikail (dk. 15) (Yeni Çorumspor), Erdi (dk. 8) (Serik Belediyespor)

Kırmızı kart: Eşref (dk. 106) (Yeni Çorumspor)

Sarı kartlar: Taner, Ali Can (Serik Belediyespor), Mümin, Ertuğrul (Yeni Çorumspor)

Maçtan Dakikalar 

8. dakikada Serik Belediyespor’da rakip ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Erdi'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1 

15. dakikada hızlı bir atak geliştiren Yeni Çorumspor’da Mikail, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Rakiplerinden sıyrılan Mikail düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1 

88. dakikada Yeni Çorumspor’un geliştirdiği kontratakta Yakup’un şutu az az farkla yandan auta çıktı. 

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