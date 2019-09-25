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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.09.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Serie A'daki TEK MAÇ'ta hangi taraftasın? Lukaku mu, Immobile mi...

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Serie A'daki TEK MAÇ'ta hangi taraftasın? Lukaku mu, Immobile mi...

Romelu Lukaku ile Ciro Immobile'yi karşı karşıya getirecek İtalya Serie A'daki günün en önemli maçında, Canlı Bahis heyecanını her zaman olduğu gibi yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

INTER - LAZIO

Hafta sonunda derbide Milan karşısında Brozovic ve Lukaku’nun golleriyle kazanarak, 4’te 4 yapan Inter müthiş durumda.

Ezeli rakibine fazla pozisyon üretme şansı vermeyen Inter, bu maça kadar sadece 1 gol yedi ve ligin en az gol yiyen ekibi durumunda... Ev sahibinde önemli bir eksik yok.

Ligde iki maçtan bir puan çıkarıp, Avrupa Ligi’nde Cluj deplasmanında kaybeden Lazio ise bu kayıpların hırsını tam anlamıyla evindeki Parma maçında çıkardı.

Rakibi karşısında çok üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibinde Immobile ve Marusic ağları havalandıran isimler oldu.

Konuk ekipte hasta olan savunmacı Radu’nun oynaması beklenmiyor. 

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- İki ekip arasındaki son 12 maçın sadece 2’sinde ev sahipleri kazanabildi.

- İki ekip arasında son 11 maçta toplam 12 kırmızı kart çıktı.

- Lazio’nun bu sezon oynadığı 5 resmi maç da "Toplam 2-3" Gol aralığında bitti.

Serie Adaki TEK MAÇta hangi taraftasın Lukaku mu, Immobile mi...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi Inter’in 3 puanı alması yönünde. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %55'ten fazlası ev sahibini şanslı görüyor.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercihler ise her iki takımın da gol bulması ve maçın 2.5 Gol Üst'üne taşınması yönünde.

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR NE DİYOR?

Derbide beklentilerimizi karşılayan oyun ve sonuçla sahadan galibiyetle ayrılan Inter, kayıpsız olarak yoluna devam ediyor.

Savunmada kusursuz oynayan Inter, hücumda Lukaku gibi değerli bir isimle güç gösterisi yapıyor.

Lazio ise Parma karşısında baskılı bir oyun sergiledi ve yüksek pas/şut sayısı ile haftanın öne çıkan istatistiklerine imza atarak kazandı.

Inter’de önemli bir eksik bulunmuyor. Lazio’da ise savunma oyuncusu Jordan Lukaku sakat olan tek isim.

Inter’in savunmadaki güven veren oyunu ve seyircisi önünde oynayacak olması taraf bahsinde onları ön plana çıkarıyor. Galibiyetlerini haftanın değerli seçimlerinden biri olarak görüyorum.

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Inter'in unutulmaz isimlerinden Ruben Sosa'dan Lazio ağlarına nefis bir gol! İzleyelim...

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