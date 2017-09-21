Serie A’da Napoli ve Juventus doludizgin

SERIA A’da hafta arasında yapılan 5. hafta maçları sonunda, sezon başından bu yana bütün karşılaşmalarını kazanan iki takım ortaya çıktı. Ligde son birkaç sezondur şampiyonluk mücadelesi aralarında geçen Napoli ve Juventus, bu sezon da aynı yarışta olacaklarını 5. haftadan belli etti.

Napoli, zorlu başkent deplasmanında ‘haftanın maçı’ olarak nitelenen karşılaşmada Lazio’yu 1-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 yenerek 5’te 5 yaptı. Mavi-beyazlılar, 15 puan ve gol averajıyla zirveyi kaptı. Lige iyi bir başlangıç yapan Lazio ise bu sezon ilk mağlubiyetini farklı yenilerek aldı.





JUVENTUS TEK GOLLE GEÇTİ

Serie A’da Napoli gibi 5’te 5 yapan bir diğer takım ise son 6 sezondur şampiyonluk ipini göğüsleyen Juventus oldu. Siyah-beyazlılar konuk ettiği ligin zorlu ekiplerinden Fiorentina’yı tek golle yenerek 15 puana ulaştı.

Juventus ve Napoli’yi yakından takip eden şampiyonluk yarışının favorilerinden Inter ise Bologna deplasmanından 1-1 beraberlikle dönerek bu sezon ilk puan kaybını yaşadı. 13 puanlı Inter 3. sırada.

Yaptığı transferlerle şampiyonluk favorilerinden gösterilen Milan da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun ilk 11’de başlayıp 74 dakika forma giydiği maçta Spal’ı penaltılardan bulduğu gollerle 2-0 yendi ve puan tablosunda 4. sırada yer aldı.