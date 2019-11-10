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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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aa-spor
10.11.2019 - 01:36, Son Güncelleme:

Serie A'da Inter maç fazlasıyla lider

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Serie A'da Inter maç fazlasıyla lider

Serie A'da Inter maç fazlasıyla lider -Mavi-siyahlı takım, geriye düştüğü maçta Hellas Verona’yı 2-1 yenerek liderliğe yükseldi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında şampiyonluğun iddialı takımlarından Inter, konuk ettiği Hellas Verona'yı 2-1 yendi.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Paolo Valeri yönetti.

Maçın 19. dakikasında konuk ekip, penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Valerio Verre, Hellas Verona'yı deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra Inter çok pozisyona girse de karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi olmanın avantajıyla baskısını arttıran Inter, aradığı beraberlik golünü 65. dakikada Uruguaylı orta saha oyuncusu Matias Vecino ile buldu ve 1-1 eşitliği yakaladı. Maçın 83. dakikasında Nicolo Barella, attığı golle skoru 2-1'e getirerek Inter'in bu skorla kazanmasını sağladı.

Evinde geriye düştüğü müsabakayı kazanmasını bilen Inter, maç fazlasıyla puan tablosunda şampiyonluk rakiplerinden Juventus'un 2 puan önüne geçti ve 31 puanla liderlik koltuğuna yerleşti.

Serie A'da şampiyonluklara son 8 yılda adeta ambargo koyan Juventus ise yarın sahasında Milan'ı ağırlayacak.

Öte yandan, Serie A'da günün diğer maçında Torino, deplasmanda Brescia'yı 4-0 yendi.

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