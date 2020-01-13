Serie A'da haftayı "Parma-Lecce" ile kapatıyoruz! iddaa'da oynanması gereken...

Bu bir ilandır

PARMA - LECCE

Geçen hafta Atalanta deplasmanından 5-0’lık mağlubiyetle dönen Parma, o mücadeleden önce ligde 3 maçtır kaybetmiyordu.

İlk yarıyı beklenmedik şekilde 3-0 geride tamamlayan Parma, ikinci yarı da gollere engel olamadı.

Lecce ise son 13 lig mücadelesinden sadece 1 tanesini kazanabildi. Alt lige düşme potasında olan ve mutlaka puan çıkartması gereken Lecce için zorlu bir mücadele olacak.

Parma'nın ise 5-0’lık mağlubiyeti unutturmak ve sıralamada yükselme adına mücadeleden puanlarla ve morali dönmesi gerek.

CANLI BAHİS'TE BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Aralarında oynadıkları son 10 mücadelenin 6’sını Parma kazanırken, Lecce sadece 1 galibiyet alabildi (3 beraberlik).

- Parma’nın evinde oynadığı son 5 mücadelenin 4’ü "2.5 ALT" bitti.

- Lecce 5 maçtır kazanamıyor.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç oynama imkanı olan mücadelede, maç öncesi bahislerde Misli.com üyelerinin tercihi ev sahibi Parma galibiyetinden yana.

Üyeler, %47 oynanma oranıyla Parma’nın mücadeleden galip ayrılacağını düşünüyorlar.

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR'ÜN YORUMU...

Atalanta deplasmanında 5-0’lık yenilgi, Parma’nın güçlü takımlar karşısındaki ofansif tercihlerinin kötü sonuçlar verdiğini yinelemiş oldu. Atalanta gibi hızlı hücum yapan bir takım karşısına orta sahada boşluklar veren Parma, bir anlamda bu ağır yenilgiyi hak etti.

Lecce, Lapadula’nın yokluğunda hücumda sıkıntılar yaşadı. Babacar ile beraber ofansif oyunda mücadele gücü yükselen Lecce’de Lapadula, Parma karşısında forma giyebilecek.

Lecce’nin eksiksiz olarak sahada olması önemli bir avantaj olacak. Parma’da Gervinho, Karamoh, sakat, Barilla gibi önemli bir oyuncu ise cezalı.

Lecce, Lapadula’nın dönüşüyle hücumda etkin bir performans gösterecektir. Parma ise rakibin ofansif oyun tercihine ortak olacaktır. "KG VAR" bekliyorum.

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