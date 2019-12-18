Serie A'da hafta içi heyecanı! Juventus kazanır ve 4 gol olmazsa iddaa'da...

SAMPDORIA - JUVENTUS

Bu sene şampiyonluk yolunda karşısına Inter gibi zorlu bir rakip çıkan Juventus, iki hafta evvel Lazio karşısında yaşadığı 3-1’lik yenilgiyle liderliği Milano ekibine kaptırmıştı.

Bu nedenle işi sıkı tutan Juve, Roma ve Napoli ile oynayacağı maçlara kadar hata yapmak istemiyor.

Sampdoria’da Bonazzoli, Barreto, Bereszynski, Bertolacci ve Ekdal sakatlıklarıyla nedeniyle bu zorlu maçta forma giyemeyecek. Vieira da cezalı olduğundan sahada yer alamayacak.

Juventus’da ise Szczesny, Chiellini ve Khedira sakatken, Bentancur cezalı.

Merih Demiral önce Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen'e karşı kusursuza yakın oynadı. Ardından da ligde, Udinese karşısında Bonucci'nin golünde asist yaptı ve formayı kaptı.

La Gazetta'da yer alan haberler, sıkışık fikstürde Merih'in bugün rotasyona uğrayabileceğini belirtiyor. Torino ekibi önümüzdeki hafta sonu Süper Kupa'da Lazio ile oynayacak.

CANLI BAHİS İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER BURADA!

- Juventus’un ligde çıktığı son 3 maçın ilk yarılarında 1.5 gol barajı aşıldı.

- Juventus bu sezon ligde çıktığı 16 maçın 15’inde gol buldu.

- Sampdoria, Serie A’da bu sezon çıktığı 16 maçın 11’inde gol yedi.

- Samdporia’nın ligde çıktığı son 10 maçın 7’si 2.5 ALT tamamlandı.

- Juventus, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı deplasman maçlarının sadece 1 tanesinde gol bulamadı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’da Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle oynanabilecek karşılaşmada üyelerinin %62 gibi çok büyük oranla seçimleri Juventus galibiyetinden yana olmuş.

Bu tercinin ardından %7’lik oynanma oranıyla maçta en az 3 gollü bir skor çıkacağını düşünenlerin "2.5 ÜST" seçimi takip ediyor...

MİSLİ.COM YORUMCUSU OZAN GÜR'ÜN TERCİHİ...

Sampdoria derbide, Genoa karşısında ilk yarısı tempolu geçen oyunda ikinci yarıdaki dengeli oyunu avantaja çevirerek kazanmayı başardı. Gabbiadini'nin golünde asist yapan Polonyalı orta saha oyuncusu Linettty, uzun zaman sonra beklenen olumlu performansıyla dikkat çeken oyuncu oldu.

Juventus ise Udinese karşısında rahat kazandı ve Sarri’nin tandemdeki Merih Demiral tercihi olumlu sonuçlar verdi.

Sampdoria, Raineri ile olumlu işler yapıyor olsa da henüz ligin üst seviye takımları karşısında başarılı sonuçlar alabilecek seviyede değil. Alternatifi düşük kadroları Juventus karşısında tutunamayacaktır.

Juventus galibiyeti bekliyorum.

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