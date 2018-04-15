Serie A maçları CANLI! Cengiz'in oynama ihtimali...
Yüzlerce iddaa maçını canlı yayınlayan Nesine.com, bugün oynanacak Milan-Napoli maçını saat 16:00'da, Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'nın Lazio maçını ise saat 21:45'te ekranlara getirecek.
Milan
- Tecrübeli defans oyuncusu Leonardo Bonucci sarı kart cezalısı.
- Sağ bek Andrea Conti ve stoper Alessio Romagnoli sakat.
- San Siro'da oynadıkları son 10 resmi maçın sadece 1'ini kaybettiler. (5 galibiyet)
Napoli
- Sol bek Mario Rui sarı kart cezalısı, Faouzi Ghoulam sakat.
- Ligdeki son 6 Milan maçının 5'ini kazandılar.
- Deplasmanda oynadıkları son 8 resmi maçı kaybetmediler. (6 galibiyet - 2 beraberlik)
Lazio
- Sağ bekte Dusan Basta şüpheli, Patric Gabarron sakat.
- Son 11 derbide sadece 2 kere kazanabildiler.
- Serie a'da 4 maçtır kaybetmiyorlar. (2 galibiyet - 2 beraberlik)
Roma
- La Gazetta dello Sport'a göre Cengiz Ünder'in ilk 11'de başlama ihtimali %40, Schick'in maça başlaması daha olası gözüküyor.
- Takımın patronu Eusebio Di Francesco, dünkü basın toplantısında; "Schick ya da Cengiz'den biri oynayacak bu kesin, ama son kararı maç saati vereceğiz." açıklamasını yapmıştı.
- Son 8 derbinin 6'sını kazandılar, Serie A'daki son 9 maçlarının da 6'sını kazandılar.
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