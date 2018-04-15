Serie A maçları CANLI! Cengiz'in oynama ihtimali...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriFutbol Serie A maçları CANLI! Cengiz'in oynama ihtimali...
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Futbol
15.04.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

Serie A maçları CANLI! Cengiz'in oynama ihtimali...

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Serie A maçları CANLI! Cengiz'in oynama ihtimali...

Yüzlerce iddaa maçını canlı yayınlayan Nesine.com, bugün oynanacak Milan-Napoli maçını saat 16:00'da, Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'nın Lazio maçını ise saat 21:45'te ekranlara getirecek.

Milan

- Tecrübeli defans oyuncusu Leonardo Bonucci sarı kart cezalısı.

- Sağ bek Andrea Conti ve stoper Alessio Romagnoli sakat.

- San Siro'da oynadıkları son 10 resmi maçın sadece 1'ini kaybettiler. (5 galibiyet)

Napoli

- Sol bek Mario Rui sarı kart cezalısı, Faouzi Ghoulam sakat.

- Ligdeki son 6 Milan maçının 5'ini kazandılar.

- Deplasmanda oynadıkları son 8 resmi maçı kaybetmediler. (6 galibiyet - 2 beraberlik)

En Çok Oynanan Bahis
  • 141Milan - Napoli
    3
    2,5Üst
    1,70
    8383kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Lazio

- Sağ bekte Dusan Basta şüpheli, Patric Gabarron sakat.

- Son 11 derbide sadece 2 kere kazanabildiler.

- Serie a'da 4 maçtır kaybetmiyorlar. (2 galibiyet - 2 beraberlik)

Roma

- La Gazetta dello Sport'a göre Cengiz Ünder'in ilk 11'de başlama ihtimali %40, Schick'in maça başlaması daha olası gözüküyor.

- Takımın patronu Eusebio Di Francesco, dünkü basın toplantısında; "Schick ya da Cengiz'den biri oynayacak bu kesin, ama son kararı maç saati vereceğiz." açıklamasını yapmıştı.

- Son 8 derbinin 6'sını kazandılar, Serie A'daki son 9 maçlarının da 6'sını kazandılar.

En Çok Oynanan Bahis
  • 153Lazio - Roma
    3
    2,5Üst
    1,50
    10841kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

İtalya Serie A maçları CANLI yayınla Nesine.com'da!

İddaa Tahminleri - 15 Nisan 2018Nesine TV yorumcusu Kerim Can Özdal, 15 Nisan Pazar İddaa programından Hollanda Eredivisie ve Fransa Ligue 1‘den güvendiği karşılaşmaları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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