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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber: Neymar, Boluspor için bakın ne yaptı!

Futbol
AA
12.02.2018 - 12:00, Son Güncelleme:

Seri bitiren takım Fenerbahçe!

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Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in 31 maçlık iç sahadaki yenilmezliğini bitiren Fenerbahçe, son yıllarda rakiplerinin yakaladığı serileri sonlandırmasıyla dikkati çekiyor.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen sarı-lacivertliler, rakibinin Süper Lig'de iç sahadaki 701 günlük namağlup unvanına son verdi.

Fenerbahçe'yle karşılaşana kadar iç sahada 31 resmi maçta taraftarının önünde 24 galibiyet elde eden, 7 maçta beraberlik yaşayan Medipol Başakşehir, sarı-lacivertli takım karşısında serisini devam ettiremedi.

Medipol Başakşehir'in 28 maçlık serisini de bitirmişti

Fenerbahçe, geçen sezon Medipol Başakşehir'in Süper Lig'deki 28 maçlık namağlup serisini de bitirmişti.

Süper Lig'de evinde ve rakip sahalarda oynadığı maçlarda 28 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, geçen sezonun 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye tek golle mağlup olmuş ve namağlup unvanını Kadıköy'de bırakmıştı.

Vodafone Park'ta tek kazanan takım

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yeni stadı Vodafone Park'ta şu ana kadar yenen tek takım konumunda bulunuyor.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Beşiktaş'ı 1-0 yenerek eleyen Fenerbahçe, rakibini yeni stadında 18 maç sonra yenen ilk takım oldu. Beşiktaş, bu maçtan sonra yeni stadında bir daha taraftarı önünde hiçbir kulvarda yenilgi yüzü görmedi.

Atiker Konyaspor'un serisine de son verdi

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'un da iç sahadaki yenilmezlik serisini noktalamıştı.

Yeşil-beyazlı ekip, geçen sezon Fenerbahçe'yle karşılaşana kadar Konya'da ligde 18 maçlık yenilmezlik serisi elde etmişti. Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen ve iç sahadaki önemli serisine son veren takım yine Fenerbahçe olmuştu.

Feyenoord da ilk Fenerbahçe'ye takılmıştı

Fenerbahçe, Türkiye'deki seri bitirme alışkanlığını geçen sezon Avrupa'ya da taşımıştı.

Sarı-lacivertliler geçen sezona lig, Avrupa ve Hollanda Kupası'nda aldığı 9 galibiyetle başlayan Feyenoord'a "dur" dedi. UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı rakibini 1-0 yenen Fenerbahçe, Feyenoord'a ilk yenilgisini tattırmıştı.

Hedefte yine Beşiktaş var

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın Süper Lig'de iç sahada 37 maçlık yenilmezlik serisini 23. haftada oynayacağı derbide bitirmeye çalışacak.

Siyah-beyazlı takım, altısı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 30'u da Vodafone Park'ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 37 lig maçında 30 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

Vodafone Park'ta, diğer kulvarlar da hesaba katıldığında rakibine ilk mağlubiyeti tattıran takım olan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın bu serisini de bitirmek için 23. haftada Dolmabahçe'de mücadele edecek.


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