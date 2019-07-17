'Seri' adımlarla Aslan oluyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri'Seri' adımlarla Aslan oluyor
GeriFutbol 'Seri' adımlarla Aslan oluyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
17.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'Seri' adımlarla Aslan oluyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Seri' adımlarla Aslan oluyor

Sarı kırmızılılar, tecrübeli orta sahayı 1 yıllığına kiraladı.

G.Saray, İngiliz ekibine yaptığı kiralama teklifini 1,5 milyondan 1,7 milyon Euro’ya yükseltti. Jean Michael Seri ile de 1 sezonluk 2,5 milyon Euro’ya anlaşma sağlandı. Transfer bugün netlik kazanacak.

GALATASARAY, Jean Michael Seri’den sonra Fulham Kulübü ile de el sıkıştı. Ryan Babel ve Didier Drogba’nın da olumlu telkinleri ile birlikte Galatasaray’a “Evet” diyen Fildişi Sahilli yıldızın transferi artık imzaya kaldı. Sarı kırmızılılar, 28 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllı
ğına kiraladı. Jean Michael Seri ile 2.5 milyon Euro’ya anlaşan Galatasaray Kulübü, Fulham’a yaptığı teklifi de arttırdı. Sarı kırmızılılar 1 yıllık kiralama adına Fulham’a yaptığı teklifi 1.5 milyon eurodan 1.7 milyon Euro’ya yükseltti. Seri’nin Galatasaray’da forma giymek istemesi ve ‘bu transferi bitirin’ şeklinde kulübüne mesajı etkili oldu.

Devler Ligi’nde oynama şansı cazip geldi

GALATASARAY’ın Şampiyonlar Liginde mücadele edecek olması, Seri’nin de sarı kırmızılıları tercih etmesi Fulham’ın ‘evet’ demesinde etkili oldu. Galatasaray’ın 1 yıllığına kiralayacağı Seri’nin transferi bugün kesinlik kazanacak. Sarı kırmızılılar bu transferin bitme olasılığını yüzde 95 olarak görürken bugün kiralama anlaşmasının yapılması bekleniyor. 2017-2018 sezonunda Nice ile başarılı bir grafik çizen deneyim
li orta saha, ardından geçen sezon başında 30 milyon Euro gibi astronomik bir bedelle o dönem Premier Lig’de yer alan Fulham’ın yolunu tuttu. Burada 34 karşılaşmada forma giyen yıldız futbolcu, 1 gol attı. Fildişi Sahilleri Milli Takımı’nda da oynayan Seri, ülkesiyle 19 karşılaşmada fileleri 2 kez havalandırdı. Seri son olarak Afrika Kupası’nda mücadele etti. 28 yaşındaki futbolcu, 2 karşılaşmada 132 dakika süre aldı, gol ya da asist yapamadı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Yusuf Erdoğan neden Galatasaray'a gidemedi? Anlattı...
Emre Belözoğlu iddialı: Ben 60 dakikalık adam değilim
Son Dakika: Fenerbahçe transfer haberi | Konoplyanka koptu geliyor...
Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano...