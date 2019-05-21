Serhat Akın: Slimani'yi kimse dövmüyor mu?
Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Serhat Akın, sarı lacivertli takımı eleştiren açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Serhat Akın, Twitch yayınında ilginç açıklamalar yaptı.
Akın'ın sözleri şöyle;
- Ben taraftarım, beni futbol ilgilendirir. Banane WinWin'den. İddia ediyorum, Cocu'yu tutsak Ersun Yanal'dan daha iyi dereceyle bitirdi. Slimani, 4.7 milyon alıyor ve 'En büyük pişmanlığım Fenerbahçe'ye gelmek' diyor. Bu adamı kimse dövmüyor mu? Aziz Yıldırım böyle şeylere izin vermezdi."
- Neymiş en erken şampiyonluğu Ersun Yanal getirmiş. Ersun Yanal mı yaptı şampiyon, gol mü attı? Efsane kadro vardı. Ersun Yanal gelsin bu kadroyu şampiyon yapsın o zaman. Kadıköy'de 2 tane boğa var, Birisi heykel diğeri de benim.
- Bu mu yeni yapılanma. Ben olsam Tayfun Korkut'u alırdım. Frey nedir, Almanya 3. liginde oynayamaz.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle