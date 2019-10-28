Sergiy Sydorchuk, Beşiktaş için transfer itirafında bulundu!
Dinamo Kiev forması giyen Sergiy Sydorchuk, Beşiktaş hakkında konuştu.
Ukrayna Ligi takımlarından Dinamo Kiev forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Sergiy Sydorchuk, Beşiktaş'ın yaz aylarında kendisini istediğini belirtti.
Ukrayna basınına konuşan Sydorchuk, ''Sezon başında Beşiktaş ile görüşmeler oldu ama transferim gerçekleşmedi. Her zaman gerçekleşmeyen bir şeyin ardından daha iyisinin geleceğine inanırım. Yaşananları olduğu gibi kabul ettim ve önüme bakmaya devam ettim.'' sözlerini kullandı.
28 yaşındaki futbolcu, 6 yıldır Dinamo Kiev forması giyiyor ve 25 kez Ukrayna için oynadı.
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