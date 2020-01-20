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Futbol
Haber Giriş: 20.01.2020 - 15:59,Son Güncelleme:/

Sergio Romero ölümden döndü

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Sergio Romero ölümden döndü

Manchester United'ın kalecisi Sergio Romero antrenmana giderken kaza geçirdi. Spor arabası adeta pert olan 32 yaşındaki eldiven yara almadan kazayı atlattı.

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Arjantinli kalecisi Sergio Romero ölümden döndü...

De Gea'nın yedeği olan ve bu sezon fazla forma şansı bulamayan 32 yaşındaki eldiven antrenman sahası yakınlarında arabasıyla kaza geçirdi.

İngiliz kulübü arabası adeta pert olan Romero'nun zarar görmeden kazayı atlattığını açıkladı.

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