Sergio Ramos isyan etti! Messi ve Ronaldo...

Spor Arena Dış Haber | Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, Ballon d'Or ödülü hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

İspanya basınına konuşan Ramos, "Cristiano ronaldo ve Messi için bir Ballon d'Or seçimi yapılmalı, geri kalan oyuncular için de ayrı bir Ballon d'Or ödülü versinler. Futbolda hepimizin iyiliği için bu yapılmalı." dedi.

"En değerli Şampiyonlar Ligi zaferin hangisi" sorusunu da yanıtlayan Ramos, "Bana en sevdiğim Şampiyonlar Ligi kupamı soramazsınız, hepsinin benim için değeri büyük. Her biri benim çocuklarım gibi" ifadelerini kullandı.

Ramos, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonları olmak üzere toplam 4 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başardı.

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