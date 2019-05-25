Sergio Ramos depremi! Real Madrid'le yollar ayrılıyor...
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren İspanyol devi Real Madrid’de Sergio Ramos depremi yaşanıyor...
Bu sezon şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran, oynadığı futbolla da eleştirilen İspanyol devi Real Madrid’de şimdi de Sergio Ramos şoku yaşanıyor...
Devler Ligi'nin son 16 turunda Ajax’a elenen Real Madrid'de takımın yıldız isimlerinden Ramos'un başkan Florentina Perez’in yumruk yumruğa kavga ettiği öne sürüldü.
İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; bunun ardından 33 yaşındaki stoperin takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi.
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