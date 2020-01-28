MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSergen Yalçın'ın yardımcısı Çağdaş Atan resmen açıkladı! Beşiktaş...
GeriFutbol Sergen Yalçın'ın yardımcısı Çağdaş Atan resmen açıkladı! Beşiktaş...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 28.01.2020 - 18:42,Son Güncelleme:/

Sergen Yalçın'ın yardımcısı Çağdaş Atan resmen açıkladı! Beşiktaş...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ekibinde yer alması beklenen Çağdaş Atan, siyah beyazlı ekipte görev almaya başladığını resmen duyurdu.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşmaya varan Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor.

Sergen Yalçın'ın siyah beyazlı ekipteki teknik heyetinde yer alacak yardımcılarından Çağdaş Atan, Beşiktaş'ta göreve başladığını resmen açıkladı.

Çağdaş Atan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genç bir çocukken çıktım, genç bir antrenör olarak geri dönüyorum. Çok çalışacağız, çok uğraşacağız başaracağız." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçının yardımcısı Çağdaş Atan resmen açıkladı Beşiktaş...

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle