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GeriFutbol Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Çağdaş Atan'dan dikkat çeken paylaşım!
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Futbol
Haber Giriş: 27.01.2020 - 20:11,Son Güncelleme:/

Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Çağdaş Atan'dan dikkat çeken paylaşım!

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Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Çağdaş Atan'dan dikkat çeken paylaşım!

Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardığı belirtilen Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Çağdaş Atan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'yla yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlı kulüp, Sergen Yalçın ile anlaşmaya hazırlanıyor.

Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Çağdaş Atan, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı.

Atan'ın paylaşımında "Sergen Hocanın bu transferi gerçekleşir gerçekleşmez ama ben artık 40 yaşında bir teknik adamım 26 yaşımda futbolcuyken yaptığım bir hata bir daha önüme çıksın istemem. Özrü kabul etmek büyüklüktür. Saygılar" ifadeleri yer aldı.

Çağdaş Atan, bir dönem Beşiktaş'ta forma giymiş ve ayrıldıktan sonra 'Beşiktaş benim için bitmiştir. Zaten Beşiktaş formasını giymek istemiyorum. Beşiktaş 10 sene şampiyon olamaz" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Bir süre sonra ise bu sözlerinden ötürü özür dilemişti.

Sergen Yalçının yardımcılarından Çağdaş Atandan dikkat çeken paylaşım

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