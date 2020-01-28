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Futbol
Haber Giriş: 28.01.2020 - 19:12,Son Güncelleme:/

Sergen Yalçın'ın unutulmaz sözleri!

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, yeşil sahadaki yeteneği kadar mikrofon karşısındaki unutulmaz çıkışlarıyla da gündemde.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü renkli karakteri ve uzun süre unutulmayacak sözleriyle futbolseverlerin hafızasında ayrı bir yere sahip.

Bir dönemin efsane futbolcusu ve şimdilerin gözde teknik direktörü Sergen Yalçın'ın birbirinden komik unutulmaz sözlerini izliyoruz.

Sergen Yalçının unutulmaz sözleri

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