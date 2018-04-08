Sergen Yalçın'ın Konyaspor'u Sivasspor'u dağıttı
Süper Lig'de 28. hafta maçında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor evinde Sivasspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçta Atiker Konyaspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Skubic, 59. dakikada Bourabia, 69. ve 75. dakikalarda Eto'o ve 87. dakikada Volkan Şen kaydetti. Bu sonucun ardından Atiker Konyaspor puanını 28'e yükseltirken Sivasspor ise 41 puanda kaldı.
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Serkan Ok (xx), Aleks Taşcıoğlu (xx)
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx)- Skubic (xxx), Ali Turan (xx), Selim Ay (xx), Ferhat (x), Jonsson (xx), Öme Ali Şahiner (xxx) (Dk.82 Orkan Çınar x), Mehdi (xxx), Milosevic (xx), Fofana (xx)(Dk.78 Volkan Şen xxx), Eto'o (xxx) (Dk.76 Jahovic x)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (x), Santos (x), Boye (xx), Byarsmyr (x), Hakan Bilgiç (xx), Hakan Arslan (x), N'Dinga (xx)(Dk. 66 Rochet x), Bıfouma (x), Robinho(x) (Dk. 46 Henri Saivet x), Emre Kılınç (xx), Kone (xx)(Dk. 72 Muhammet Demir x)
GOLLER: Dk. 15 Skubic, Dk. 59 Mehdi, Dk. 68- 74 Eto'o, Dk. 86 Volkan Şen (Atiker Konyaspor)
SARI KARTLAR: Ali Turan, Orkan Çınar ( Atiker Konyaspor)
KIRMIZI KART : Dk.65 Tolgahan (Sivasspor)
MAÇIN GOL DAKİKALARI
15'inci dakikada Eto'o'un ceza sahasın dışından sert şutunda kaleci Tolgahan, müdahale etti. Tolgahan'dan dönen topu takip eden Skubic'in şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-0.
59'uncu dakikada Ali Turan'un pasında ceza sahasının önüne kadar yaklaşan Mehdi'nin sert şutunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 2-0.
68'inci dakikada Eto'o'nun ceza sahası yayı içinde kullandığı serbest vuruşta, topu kaleci Rochet'in sağından ağlara gönderdi: 3-0.
74'üncü dakikada topla ceza sahasına giren Ömer Ali Şahiner'in pasında Eto'o'un şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 4-0.
86'ncı dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında bulunan Volkan Şen'in plase vuruşunda top filelerle buluştu: 5-0.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle