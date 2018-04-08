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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
08.04.2018 - 15:33, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'ın Konyaspor'u Sivasspor'u dağıttı

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Sergen Yalçın'ın Konyaspor'u Sivasspor'u dağıttı

Süper Lig'de 28. hafta maçında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor evinde Sivasspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçta Atiker Konyaspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Skubic, 59. dakikada Bourabia, 69. ve 75. dakikalarda Eto'o ve 87. dakikada Volkan Şen kaydetti. Bu sonucun ardından Atiker Konyaspor puanını 28'e yükseltirken Sivasspor ise 41 puanda kaldı.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Serkan Ok (xx), Aleks Taşcıoğlu (xx) 
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx)- Skubic (xxx), Ali Turan (xx), Selim Ay (xx), Ferhat (x), Jonsson (xx), Öme Ali Şahiner (xxx) (Dk.82 Orkan Çınar x), Mehdi (xxx), Milosevic (xx), Fofana (xx)(Dk.78 Volkan Şen xxx), Eto'o (xxx) (Dk.76 Jahovic x)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (x), Santos (x), Boye (xx), Byarsmyr (x), Hakan Bilgiç (xx), Hakan Arslan (x), N'Dinga  (xx)(Dk. 66 Rochet  x), Bıfouma (x), Robinho(x) (Dk. 46 Henri Saivet x), Emre Kılınç (xx), Kone (xx)(Dk. 72 Muhammet Demir x)
GOLLER: Dk. 15 Skubic, Dk. 59 Mehdi, Dk. 68- 74 Eto'o, Dk. 86 Volkan Şen  (Atiker Konyaspor) 
SARI KARTLAR:  Ali Turan, Orkan Çınar ( Atiker Konyaspor) 
KIRMIZI KART : Dk.65  Tolgahan (Sivasspor)

Sergen Yalçının Konyasporu Sivassporu dağıttı


MAÇIN GOL DAKİKALARI
15'inci dakikada Eto'o'un ceza sahasın dışından sert şutunda kaleci Tolgahan, müdahale etti. Tolgahan'dan dönen topu takip eden Skubic'in şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-0. 
59'uncu dakikada Ali Turan'un pasında ceza sahasının önüne kadar yaklaşan Mehdi'nin sert şutunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 2-0.
68'inci dakikada Eto'o'nun ceza sahası yayı içinde kullandığı serbest vuruşta, topu kaleci Rochet'in sağından ağlara gönderdi: 3-0. 
74'üncü dakikada topla ceza sahasına giren Ömer Ali Şahiner'in pasında Eto'o'un şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 4-0. 
86'ncı dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında bulunan Volkan Şen'in plase vuruşunda top filelerle buluştu: 5-0.

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