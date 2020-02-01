Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ilk maçı öncesi açıklaması

Heyecanlı olduğunu belirten Sergen Yalçın, 'Heyecanlıyız tabii doğal olarak. Yuvamıza döndük. Zor bir takımla oynuyoruz. Oyunu iyi oynayan ve savunmada başarılı olan bir ekip. Biz de oyuncularımızda beraber iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İyi bir şekilde başlamak istiyoruz, başlangıçlar önemlidir.'' dedi.

Sergen Yalçın, ayrıca ''Aldığımız sorumluluğun farkındayız. Camianın yardımıyla, ben ve ekibim bunun altından kalkar.'' sözlerini de kullandı.





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