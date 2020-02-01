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GeriFutbol Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ilk maçı öncesi açıklaması
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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2020 - 16:40,Son Güncelleme:/

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ilk maçı öncesi açıklaması

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk maçı olan Rizespor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Heyecanlı olduğunu belirten Sergen Yalçın, 'Heyecanlıyız tabii doğal olarak. Yuvamıza döndük. Zor bir takımla oynuyoruz. Oyunu iyi oynayan ve savunmada başarılı olan bir ekip. Biz de oyuncularımızda beraber iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İyi bir şekilde başlamak istiyoruz, başlangıçlar önemlidir.'' dedi.

Sergen Yalçın, ayrıca ''Aldığımız sorumluluğun farkındayız. Camianın yardımıyla, ben ve ekibim bunun altından kalkar.'' sözlerini de kullandı.

Sergen Yalçının Beşiktaştaki ilk maçı öncesi açıklaması

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