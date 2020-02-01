Sergen Yalçın'ı bekleyen büyük tehlike! Beşiktaş son 9 maçta...

Bu bir ilandır

Abdullah Avcı ile sezona başlayan Beşiktaş, Galatasaray derbisine kadar istenilen seviyede değildi.

O maçta alınan galibiyet sonrası çıkışa geçip üst üste galibiyetler alan siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'a iç sahada kaybedilen maçtan sonra da adeta uçurumdan aşağı düştü...

"ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ" DEMİŞTİ, BULUŞTU!

Geçen sezon Alantyaspor'un başındayken Beşiktaşlı taraftarlara seslenip "Elbet bir gün buluşacağız" diyen Sergen Yalçın, görkemli bir törenle siyah-beyazlı ekibe imza attı.

Yalçın'ı zor bir süreç bekliyor! Son 9 resmi maçta sadece 1 kez kazanabilen Beşiktaş'ın acilen kazanma alışkanlığını geri getirmesi, 11 puan uzak olduğu zirveye tırmanması gerekiyor.

İlk sınav da bugün Rize'de, İsmail Kartal'ın takımına karşı verilecek!

Beşiktaş'ın Rizespor karşısında galibiyetine iddaa'da 1,95 oran verilmiş durumda ve Misli.com üyelerinin %50'ye yakını Sergen Yalçın'a güveniyor!

Hemen buradan Misli.com'a üye olun, bu müthiş maçın heyecanını kaçırmayın!

CANLI BAHİS KEYFİ DE HER ZAMANKİ GİBİ MİSLİ.COM'DA!

Süper Lig'de tüm karşılaşmalara maç öncesi TEK MAÇ fırsatıyla bahis oynayabilir, mücadelede ilk düdük çaldığı andan itibaren de CANLI BAHİS keyfi yaşayabilirsiniz.

Misli.com'a üye olun, bu keyfe ortak olun!

İşinizi kolaylaştıracak anahtar istatistikler şu şekilde...

- İki takım arasında ligde oynanan son 15 maçta Rizespor galibiyeti bulunmuyor! (5 beraberlik)

- Süper Lig'de geriye düştüğü maçlardan puan çıkartamayan tek takım Rizespor! (9 maç - 9 mağlubiyet)

- Öne geçtiği maçlarda puan kaybetmeyen tek takım ise Beşiktaş! (9 maç - 9 galibiyet)

Misli.com'a üye olun, bu kritik maça iddaa oynayın!

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!





Sergen Yalçın'ın imza töreninde büyük coşku vardı! İzleyelim...