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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Mustafa AKIN - Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA)
04.07.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'dan UEFA açıklaması

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Kamp çalışmalarının ikinci döneminde yaptıkları idman öncesinde açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncuların hazır durumda olduğunu ve UEFA'nın kendileri için yeni bir heyecan olacağını ifade etti.

Sergen Yalçın, ''2-3 gündür antrenman yapıyoruz ve kampın başındayız. Yavaş yavaş oyuncularımızı futbol oynamaya alıştırıyoruz. İkinci kamp bizim için maçlara hazırlık dönemi olacak. Oyuncularımız hazır gelmiş ve fit durumdalar. İyi durumda herkes. UEFA bizim için yeni bir heyecan olacak. Oyuncularımız ve biz heyecanlıyız. Şu anda bir hedef koymadık ama ilk etapta gruplara kalabilirsek bizim için iyi bir başarı diye düşünüyorum. 3 tane tur oynayacağız, kolay değil. Yavaş yavaş ilk maça belki hazır olmayacağız ama ilk turu atlatırsak ondan sonraki turlarda daha iyi olacağız" dedi.

''3-4 OYUNCU EKSİĞİMİZ BULUNUYOR''

Sergen Yalçın, takıma dahil edecekleri oyuncular ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydederek, ''3-4 oyuncu eksiğimiz bulunuyor. Yönetim, başkan çalışıyorlar. Biz de fikir beyan ediyoruz. Umarım ikinci kampa kadar 2-3 oyuncu katabilirsek daha geniş bir kadro oluşturabiliriz. Bu sene 3 etapta olacağımız için geniş kadroya ihtiyacımız var. Stoperde alacağımız bir oyuncu var ve net gibi görünüyor. Santrfor ve kenar oyuncusu olabilir. Hangi oyuncu daha faydalı olabilecekse bize ona bakıyoruz. Yerli oyuncularla da ilgileniyoruz Avrupa'dan ve yurt içinden. Şu anda bize maddi külfet oluşturmaması lazım. Hem istediğimiz oyuncunun olması hem külfet olmaması kolay değil'' şeklinde konuştu.

''BOLU'DA 2 HAZIRLIK MAÇI YAPACAĞIZ''

Bolu'da yaptıkları kamp boyunca 2 hazırlık maçı yapacaklarını dile getiren Sergen Yalçın, ''11'inde kamp etabımız bitecek. 18'inde Sivasspor ile oynayıp 25'inde UEFA'da oynayacağız'' ifadelerini kullandı.

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Sergen Yalçından UEFA açıklaması

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