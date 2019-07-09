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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.07.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan iddiası!

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Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan iddiası!

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan'a övgü dolu sözler...

Başarılı teknik adam geçtiğimiz sezon Alanyaspor'un başında iken eleştiri oklarının hedefinde olan Ozan Tufan'ı kiralamıştı.

O dönemki açıklamasında, ''Ozan'a tekrardan futbolu hatırlatacağız'' ifadelerini kullanmıştı. Ozan Tufan da Alanyaspor forması ile gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştı.

Genç futbolcu, bu sezon başında takımı Fenerbahçe'ye geri döndü ve bu sezon yeniden sarı-lacivertlilerin başarısı için ter dökecek. Sergen Yalçın BeIN Sports'a Ozan Tufan ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

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İşte o açıklamalardan satır başları...

Sergen Yalçın: Ozan Tufan'ın durumu bana göre mucize olmadı. Zaten bu özelliklere sahip bir oyuncu. Genç bir oyuncu İstanbul'a o paralarla transfer olmak kolay değil. Bu durumun altında bayağı bir kaldı bana göre. Sadece futbol oynaması gerektiğini hatırlattık. Çok fazla bireysel konuşma yaptık. Desteğe ihtiyacı vardı. Beklendiğinden çok daha fazlasını verebilir ama hazır olması gerek. Bu formuyla Fenerbahçe'de bence oynar.

"8 NUMARA OYNAR"

Ozan Tufan Türkiye'de 8 numara oynayabilecek en iyi yerli oyuncudur. Kötü bir lig oldu bence. Kolay bir lig değil bizim ligimiz mücadele gücü yüksek. Görüntü itibariyle Avrupa ve Dünya futbolunun oldukça gerisindeyiz. Artık yetiştirmeye yönelmemiz gerekiyor. Türkiye'ye gelen oyuncular burayı final yeri olarak görüyor. Ben ve benim gibi hiçbir hoca oyuncu yetiştiremez. Süremiz yok, 4 hafta sonra ne olacağı belli olmuyor.

Ozan Tufan geride bıraktığımız sezonun 2. devresinde Alanyaspor forması giymişti...

Ozan Tufan antrenmanlarda güç depoluyorSüper Lig'de ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, kişisel sosyal medya hesabından çalışmalarına dair bu paylaşımı yaptı.
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Sergen Yalçından Ozan Tufan iddiası

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