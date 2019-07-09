Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan iddiası!
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan'a övgü dolu sözler...
Başarılı teknik adam geçtiğimiz sezon Alanyaspor'un başında iken eleştiri oklarının hedefinde olan Ozan Tufan'ı kiralamıştı.
O dönemki açıklamasında, ''Ozan'a tekrardan futbolu hatırlatacağız'' ifadelerini kullanmıştı. Ozan Tufan da Alanyaspor forması ile gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştı.
Genç futbolcu, bu sezon başında takımı Fenerbahçe'ye geri döndü ve bu sezon yeniden sarı-lacivertlilerin başarısı için ter dökecek. Sergen Yalçın BeIN Sports'a Ozan Tufan ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte o açıklamalardan satır başları...
Sergen Yalçın: Ozan Tufan'ın durumu bana göre mucize olmadı. Zaten bu özelliklere sahip bir oyuncu. Genç bir oyuncu İstanbul'a o paralarla transfer olmak kolay değil. Bu durumun altında bayağı bir kaldı bana göre. Sadece futbol oynaması gerektiğini hatırlattık. Çok fazla bireysel konuşma yaptık. Desteğe ihtiyacı vardı. Beklendiğinden çok daha fazlasını verebilir ama hazır olması gerek. Bu formuyla Fenerbahçe'de bence oynar.
"8 NUMARA OYNAR"
Ozan Tufan Türkiye'de 8 numara oynayabilecek en iyi yerli oyuncudur. Kötü bir lig oldu bence. Kolay bir lig değil bizim ligimiz mücadele gücü yüksek. Görüntü itibariyle Avrupa ve Dünya futbolunun oldukça gerisindeyiz. Artık yetiştirmeye yönelmemiz gerekiyor. Türkiye'ye gelen oyuncular burayı final yeri olarak görüyor. Ben ve benim gibi hiçbir hoca oyuncu yetiştiremez. Süremiz yok, 4 hafta sonra ne olacağı belli olmuyor.
Ozan Tufan geride bıraktığımız sezonun 2. devresinde Alanyaspor forması giymişti...
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