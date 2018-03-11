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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriSergen Yalçın'dan olay sözler! 'Şov yapanlar, kendini yere atanlar...'
Futbol Sergen Yalçın'dan olay sözler! 'Şov yapanlar, kendini yere atanlar...'
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Futbol
11.03.2018 - 21:57, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'dan olay sözler! 'Şov yapanlar, kendini yere atanlar...'

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Sergen Yalçın'dan olay sözler! 'Şov yapanlar, kendini yere atanlar...'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından beIN Sports'a konuştu.

Sergen Yalçın'ın öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"İlk 45 dakika planladığımız gibi gitti. Oyun planına çok sağdık kaldılar. 3 tane net pozisyonumuz var, ilk yarı oyunu bitirebilirdik ama maalesef pozisyonları kaybettik. İkinci yarıda da iyi oynadık. Karambol golleri yedik. Oyuncularıma teşekkür ederim, verebilecekleri en iyi mücadeleyi verdiler. Benim takımım savaşarak kaybetti. Bu bizim için çok iyi bir ümit oldu. Bu istek devam ederse işi becerebiliriz. 9 maçlık bir süreç var. Zorlu bir süreç var ama başarabiliriz. Oyuncular yüreğini sahaya koyarsa becerebiliriz. Skor istediğimiz gibi olmadı ama şov yapanlar, kendisini yere atanlar var. Verilen penaltı uyduruk. Böyle uyduruk penaltı olur mu? Tamamen seyirci baskısıyla verildi. Kalan 9 hafta çok önemli, 8 maçı direkt rakiplerimizle oynayacağız. Son hafta Fenerbahçe ile… Konyaspor’u ligde bırakmak için elimizden geleni yapacağız."

Galatasaray deplasmanında son dakikalarda gelen golle 2-1 mağlup olan Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında da çarpıcı konuştu.

Ciddi ve zor bir atmosferde oynadıklarını söyleyen Yalçın, “Gerçekten çok ciddi ve zor bir atmosferde oynadık. Takımla çalışmaya başlayalı 4-5 gün oldu oyuncuları çok fazla tanıma imkanımız olmadı. Saha içi ve dışı bazı psikolojik dokunuşlar yapmak istedik. İyi olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra sahada agresif bir Konyaspor olacağını görüyorum. İyi bir takımımız var. Şu andaki durumumuz iyi görünmüyor ama becerebiliriz. İnanarak geldik, son dakikaya kadar çabalayacağız. Bu savaşı vereceğiz” diye konuştu.

BASKI OLUŞTURDULAR
Bu tip maçların atmosferlerinin zor olduğunu da sözlerine ekleyen Sergen Yalçın, “Tribünler olsun, rakip takımın kulübesi olsun, sürekli baskı oluşturmaya çalıştı. Her pozisyonda sahaya 20 kişiyle birlikte atlayan bir kulübe vardı. Kenar baskısı da tribün baskısına ekleniyor. Hakem baskı altında kalıyor. Şov yapanlar, kendini yere atanlar... Verilen penaltı kararı da doğru değil. El oyuncunun vücuduna yapışık durumda. Penaltının bu kadar ucuz olmasına şaşırıyorum. 20. dakikada yediğimiz ilk atakta penaltıyla karşılaştık. İlk 45 dakika istediğimiz gibi gitti. İlk yarıda oyunu bitirebilirdik, yüzde 100 pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıya bir şey kalmayabilirdi. İkinci bölümde çok fazla yaslandık arkaya. İlk yarıdaki çıkışları yapamadık. 70’den sonra orta sahamız düştü. Planladığımız şeyleri son bölümde yapamadık. İyi oynadığımızı, iyi mücadele ettiğimizi ve güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik. Umut ediyorum bundan sonraki maçlarda istediğimiz sonuçları alıp Konyaspor’un kümede kalmasını sağlarız” ifadelerini kullandı.

Kalan 9 haftada Fenerbahçe dışında direkt rakiplerle oynayacaklarını sözlerine ekleyen Sergen Yalçın, “Kalan 9 maçın 8’ini direkt rakiplerimizle oynayacağız. Kalan 8 maçta 24 puan almayı düşünüyoruz. Yüksek bir kadro kalitemiz var. Aşağıdaki takımların alacağı puanlara göre barajın 36-38 arasında olacağını düşünüyorum. Kalan 9 maçta minimum 5 maç kazanmamız gerekiyor. Son dakikaya kadar bu savaşı vereceğiz. Bekleyip hep beraber göreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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