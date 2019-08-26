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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.08.2019 - 07:07, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'dan kötü haber! 'Gökhan Töre...'

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Sergen Yalçın'dan kötü haber! 'Gökhan Töre...'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sakatlığı nedeniyle sadece 9 dakika sahada kalabilen Gökhan Töre hakkında bilgi veren Yalçın, başarılı futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını ifade etti.

Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Üzüldük, doğaldır, maç kaybettiğimiz aman üzülüyoruz ama kaybetmeyebilirdik. Bizim için şanssız bir gece oldu. Özellikle ilk 45 dakika oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Pozisyonlarımız vardı. İlk yarıyı önde bitirmemiz gerekiyordu. 45 artıda basit bir gol yedik. Bu gol direnci ve motivasyonumuzu düşürdü. 15-20'nci dakikalarda yesek çok problem olmayacaktı belki ama hiç telafisi olmayacak bir anda golü yedik. İkinci yarı Trabzonspor bizden daha iyi başladı. 65-70 gibi hamle yaptık. Gökhan değişikliği yaparak skoru dengelemek için biraz daha risk aldık. İyi de hamle olduğunu düşünüyorum ama Gökhan sakatlanınca yine oyun düzenimiz değişti. Güzel, centilmence bir mücadele oldu. İki tarafı da tebrik etmek gerekiyor. Bu tür maçlar olacak. Kaybedeceğiz, üzüleceğiz, ligin devamında bunlar yaşayacağımız şeyler. Oyundan, mücadeleden memnunuz. Oyunsal anlamda kendimizi geliştiriyoruz. Bundan sonraki sürecin daha iyi olacağını düşünüyorum. Oyuncularımız yavaş yavaş oyuna adapte olmaya başladı. Trabzonspor deplasmanı herkes için zor ama iyi mücadele ettik, iyi bir duruş gösterdik. Oyuncularımızın performansından memnunuz, kaybettiğimiz için de üzgünüz" dedi.

"GÖKHAN TÖRE 3-4 HAFTA OLMAYABİLİR"

Yalçın, Gökhan Töre'nin sakatlığıyla ilgili olarak da, "Gökhan arka adale problemi yaşadı. 3-4 hafta olmaz gibi görüntü var. Yarın MR çektirip bakacağız. Sıkıntılı çıktı oyundan. Basit bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

"HÜCUM HATTINA BİR OYUNCU DAHA ALABİLİRİZ"

Ofansif bir transfer daha yapabileceklerini kaydeden Sergen Yalçın, "Yavaş yavaş kadromuzu tamamlıyoruz. Daha geniş bir kadroyla çalışma imkanı bulacağız. İlerisi için umutluyuz. Belki bir transfer daha eğer kulübümüzün maddi durumu el verirse yapabiliriz. Elimizde geniş bir kadro var. Hem kenar hem forvet oynayabilen bir oyuncu ekonomik durum uygun olursa alınabilir. Sakatlarımız iyileşirse elimizde geniş bir kadro olacak. İlerisi için umutluyuz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

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