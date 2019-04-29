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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.04.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'dan Josef Sural'ın ölümü sonrası açıklama: Canımız yandı

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Sergen Yalçın'dan Josef Sural'ın ölümü sonrası açıklama: Canımız yandı

Josef Sural'ın hayatını kaybetmesinin ardından hocası Sergen Yalçın, Spor Arena'ya kısa bir açıklamada bulundu.

İsmail Er / Spor Arena

Alanyaspor futbolcusu Josef Sural'ın hayatını kaybetmesinin ardından hocası Sergen Yalçın kısa bir açıklamada bulundu.

Spor Arena'dan İsmail Er'e konuşan Yalçın, hayatını kaybeden oyuncusu hakkında "Her şey boş, hayat boş. Canımız yandı...Takımın en çalışkan futbolcusuydu, çok disiplinli ve örnek bir insandı." ifadelerini kullandı.

Haberi İstanbul dönüşü öğrendiğini belirten Yalçın, bugün Alanya'ya gideceğini belirtti.

Hayatını kaybeden Josef Sural'ın cenazesi öğleden sonra özel uçakla ülkesine gönderilecek.

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Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaşanan acı olayın ardından açıklamalar yaptı...

Spor dünyası yasta...Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu 6 futbolcu yaralandı. Çek futbolcu Josef Sural yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı...
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