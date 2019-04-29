Sergen Yalçın'dan Josef Sural'ın ölümü sonrası açıklama: Canımız yandı
Josef Sural'ın hayatını kaybetmesinin ardından hocası Sergen Yalçın, Spor Arena'ya kısa bir açıklamada bulundu.
İsmail Er / Spor Arena
Alanyaspor futbolcusu Josef Sural'ın hayatını kaybetmesinin ardından hocası Sergen Yalçın kısa bir açıklamada bulundu.
Spor Arena'dan İsmail Er'e konuşan Yalçın, hayatını kaybeden oyuncusu hakkında "Her şey boş, hayat boş. Canımız yandı...Takımın en çalışkan futbolcusuydu, çok disiplinli ve örnek bir insandı." ifadelerini kullandı.
Haberi İstanbul dönüşü öğrendiğini belirten Yalçın, bugün Alanya'ya gideceğini belirtti.
Hayatını kaybeden Josef Sural'ın cenazesi öğleden sonra özel uçakla ülkesine gönderilecek.
Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaşanan acı olayın ardından açıklamalar yaptı...
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