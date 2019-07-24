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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
24.07.2019 - 18:27, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'dan Hadzic'e yanıt! "Kabul etmiyorum"

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Sergen Yalçın'dan Hadzic'e yanıt! "Kabul etmiyorum"

UEFA Avrupa Ligi 2’nci Eleme Turu’nda yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Kupası’nda hedeflerinin olduğunu söyledi.

Geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken sarı-siyahlılar, Süper Ligi 5’inci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı. Malatya’da 16 yıl sonra bir takımın Avrupa kupalarında mücadele edecek olması kentte büyük heyecan yarattı. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Lig’i 2’nci Eleme Turu’nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.

Olimpija Ljubljana ile yarın saat 20.00’de Yeni Malatya Stadı’nda karşılaşacak sarı-siyahlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın basın toplantısı düzenledi. Yalçın, kendilerini zorlu bir periyodun beklediğini kaydederek şunları söyledi:

"3 kulvarda birden mücadele etmek, erken sezonu açmak gerçekten oyuncuların işini biraz zorlaştırıyor. Önümüzde uzun bir zaman var. Çok hazır olduğumuzu söylenemez, şu an hazır değiliz ama bu maçı 6 haftalık hazırlıkla oynayacağımızı daha önce de belirtmiştim. Rakibimiz oranın iyi takımlarından bir tanesi, onlara da saygı duyuyoruz. Ama düşüncemiz bu turda iyi bir mücadelemiz olursa, geçebilirsek bundan sonraki tura yeni katılan oyuncularımızla beraber hem fiziki hem oyunsal anlamda çok daha hazır bir Malatyaspor olabilir diye düşünüyorum. Çünkü daha katılacak oyuncular da var takıma. Şu anda onların hazırlıklarını yapıyoruz yönetimle başkanla beraber. O yüzden bu maç bizim için de değerli bir maç. Sonucunu kestirmek zor ama Yeni Malatyaspor olarak iyi başlamak istiyoruz. Tur atlamak istiyoruz. UEFA Kupası’nda da bir hedefimiz var. Daha önce de söylediğim gibi grup aşamasına kalabilirsek bizim için ciddi bir başarı olacak diye düşünüyorum. Transferlerde de ihtiyaca göre oyuncu bulmak çok zor. Biliyorsunuz oyuncu rakamları da çok yüksek. O doğrultuda hem yönetim hem biz doğru, nokta oyuncuları getirmek istiyoruz. Bu da kolay olmuyor biraz vakit alıyor ama lig başına kadar tahmin ediyorum, tam oturaklı, hazır bir takım haline geleceğiz."

"İYİ ŞEYLER BAŞARIRIZ"

Takımın son transferleri Gökhan Töre ve Guilherme’nin tam hazır olmadığını, Ghaylen Chaaleli’nin ise izinli olduğunu hatırlatan Yalçın, bunların haricinde 2-3 oyuncuya net olarak ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti. Kentte Avrupa heyecanının olmasını temenni ettiğini çünkü kendilerinin oldukça heyecanlı olduğunu dile getiren Yalçın, teknik ekip olarak da ilk defa böyle bir serüvene çıktıklarını söyledi. Önemli olanın yaşadıkları heyecanı, isteği ve arzuyu sahaya yansıtmak olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, "Bu isteği, arzuyu, heyecanı en doğru şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz. Bu heyecanımızı taraftarımıza da vermek istiyoruz aslında. Onların desteği ve gücüyle birlikte başarmak istiyoruz. Hep beraber iyi bir birliktelik kurabilirsek iyi şeyler başarırız diye umuyorum" şeklinde konuştu.

"BEN ÇOK FAVORİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Bir gazetecinin rakipleri Olimpija Ljubljana’nın teknik direktörü Safet Hadzic’in maçta kendilerini favori göstermesine yönelik açıklamasını hatırlatması üzerine, "İki ayaklı maçlarda bu tür açıklamalar oluyor, böyle açıklamalar yapıyor teknik direktörler. Çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Oynanmayan bir müsabakanın çok favorisi olduğunu kabul etmiyorum. Kendi liginin, ülkesinin iyi takımlarından. Maçın ben çok favorisi olduğunu düşünmüyorum. Şanslar yüzde 50’ye 50" diye yanıt verdi. 

MURAT YILDIRIM: UEFA KOLAY OLMAYACAK

Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Murat Yıldırım da güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Hazır bir şekilde buraya geldik. Güzel bir heyecan var. Ümit ediyorum ki Malatya halkı ve taraftarında da bu heyecan vardır. İlk resmi maçımız UEFA’da ve kolay olmayacak. Ne kadar maçın favorisi olarak gözüksek de her şey saha da belli olur. Biz mücadele edip maçı kazanmak ve rövanşta avantajlı durumda olmak istiyoruz" dedi.

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