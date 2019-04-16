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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.04.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'dan flaş karar! 2 yıllık imza...

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Beşiktaş, Lucescu ile el sıkıştı, Siyah-Beyazlılar’dan haber bekleyen Sergen Yalçın da Alanya’nın masadaki teklifine yanıtı verdi. Genç hoca, ayağa kaldırdığı Akdeniz ekibiyle 2 yıllık kontrat imzalamaya hazırlanıyor.

Aytemiz Alanyaspor sezon sonuna kadar anlaştığı Sergen Yalçın’ın kontratını uzatmak için harekete geçmişti. Yalçın ve ekibiyle yola devam etmek isteyen Turuncu-Yeşilliler’e genç hocadan ise, “Sezon sonunu bekleyelim” yanıt gelmişti.

Şenol Güneş’in milli takıma gitmesinin ardından adı ciddi şekilde Beşiktaş ile anılan başarılı çalıştırıcı, Siyah-Beyazlılar’ın Lucescu ile el sıkışmasının ardından kararını verdi. Sıkıntılı bölgede aldığı Akdeniz temsilcisini kısa sürede üst sıralar taşıyan, şu an 38 puanla Avrupa yolunda iddialı bir takım haline getiren Yalçın, yönetime yeşil ışık yaktı.

Raporu da hazır

Fanatik’in haberine göre teknik direktörlük kariyerinin en verimli dönemini geçiren Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Genç teknik adamın kontrat konusunu çözer çözmez yeni sezonun planlamasına dair raporunu da yönetime sunacak. Gidecek ve kalacak oyuncuları şimdiden belirleyen Sergen Yalçın, Avrupa’da takımın başında olmak istiyor.

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