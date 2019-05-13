Sergen Yalçın'dan Beşiktaş sözleri! Teknik direktörlük...
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş maçının ardından açıklamalar yaptı.
Beşiktaş'ın daha agresif oynadığını belirten Yalçın, "Performansımızın altına oynadık. Beklediğimiz oyun olmadı. Çok seyir zevki veren maç olmadı, vasat bir maçtı. Beşiktaş, bize göre daha agresif ve istekliydi. İkinci gol güzeldi. Son dakika atamadık. Bu tür maçlar oluyor, yorum yapacak bir şey yok." dedi.
Beşiktaş'la adının anılması ve taraftarların sevgi gösterileriyle ilgili olarak da konuşan Yalçın, "Yıllarca Beşiktaş'ta oynadım. Bu tezahüratlar insanı duygulandırıyor. Onlara teşekkür ederim. Demek ki bir iz bırakmışız. İşi teknik direktörlükle bağdaştırmayalım. Benim için unutulmayacak bir gece oldu. Eski kapalı daha güzeldi. Bu geceyi yaşatan taraftarlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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