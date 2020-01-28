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Futbol
Haber Giriş: 28.01.2020 - 18:51,Son Güncelleme:/

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması!

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Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Candaş Tolga Işık, siyah beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın ilk sözlerini aktardı.

Candaş Tolga Işık, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sergen Yalçın'ın yarın siyah beyazlı takımla ilk antrenmanına çıkacağını duyurdu.

İşte o paylaşım:


Sergen Yalçından Beşiktaş açıklaması

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