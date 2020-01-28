Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması!
Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Candaş Tolga Işık, siyah beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın ilk sözlerini aktardı.
Candaş Tolga Işık, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sergen Yalçın'ın yarın siyah beyazlı takımla ilk antrenmanına çıkacağını duyurdu.
İşte o paylaşım:
Az önce Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’la konuştum, “Her konuda anlaştık. Yarın ilk antrenmana çıkıyorum... Başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Birlikte göreceğimiz daha çok güzel günler olacak inşallah” dedi. 🦅— Candaş Tolga Işık (@ctisik) 28 Ocak 2020
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