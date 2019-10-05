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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.10.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'dan 5 gollü galibiyet yorumu

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Sergen Yalçın'dan 5 gollü galibiyet yorumu

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor maçının ardından "İyi oynayarak rahat bir galibiyet almak, hem oyuncularımızın kendine güvenini getirdi hem de moralimizi düzeltti" dedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor maçının ardından "İyi oynayarak rahat bir galibiyet almak, hem oyuncularımızın kendine güvenini getirdi hem de moralimizi düzeltti" dedi.

Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, maçta sakatlık yaşayan Yukatel Denizlisporlu Rodallega'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

Kazanmaya ihtiyaçları olduğunu anlatan Yalçın, "Gidişatımız ilk 7 hafta itibarıyla çok kötü değil ama baktığımız zaman çok iyi de değil. Normal planlamamızın 2-3 puan gerisindeyiz. İyi oynayarak rahat bir galibiyet almak, hem oyuncularımızın kendine güvenini getirdi hem de moralimizi düzeltti. Oyuncularıma, taraftara teşekkür ediyorum. Taraftarımız arkamızda olsun, bize destek versin. Her zaman onlar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Yalçın, geçen hafta Antalyaspor'a karşı alınan 3-0'lık yenilgiye değinerek, şunları söyledi:

"Rakip ceza alanı dışından 3 gol attı ama biz de oyun içerisinde hiçbir şey yapmadık. Bir reaksiyon göstermedik, skoru değiştirmek için hiçbir çaba sarf etmedik. Dışarıda çok bilinmese de biz içeride biraz farklı çalışıyoruz. İstatistikler çok önemli. Hafta içerisinde bazı toplantılar yaptık. Oyun anlamında bir sorunumuz yok, mental anlamda bazı sorunlarımız var. Milli maç arası bize iyi gelecek diye düşünüyorum. Biraz dinleneceğiz, sakatlarımızı toparlayacağız. Ligin üçüncü bölümüne çok daha güçlü, hazır bir şekilde girmeyi planlıyoruz."
Yalçın, bir gazetecinin, "Sezona UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarıyla başladınız ve bir düşüş olacak. Takım bu düşüşü atlattı mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Biz şampiyonluğa oynayan bir takım değiliz. Belirli bir çizginin üzerinde gitmek istiyoruz. Ne çok düşüş ne de çok çıkış yaşamak istiyoruz. Bizim tek derdimiz çizgimizi korumak. Çok uğraşıyoruz ama kolay değil, zorlanıyoruz. Oyuncularla, sakatlıklarla, bazı psikolojik sorunlarla uğraşmak o kadar kolay değil. Bugünkü galibiyet bizim için çok önemliydi. Çünkü takım olarak hem güvenimizi kazandık hem de tekrar birlikte bu oyunun içine girdik. Oyuncularımız iyi konsantre olmuştu. Çok agresif ve dirençlilerdi. Kazanma arzusu bana göre mükemmeldi. Bizi en mutlu eden taraf bu. Umarım bundan sonrası daha iyi olur."

- İldiz: "Hiç böyle dağınık bir görüntü vermemiştik"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Malatya'ya zorlu bir müsabaka oynayacaklarını bilerek ancak umutlu geldiklerini söyledi.

Karşılaşmaya Yeni Malatyaspor'un etkili başladığını ve buna karşılık verdiklerini anlatan İldiz, "Biz de ataklar geliştirdik. Maçın kırılma noktaları var. Bize göre olmayan faulle gelen penaltı, kendi hatamızdan yediğimiz gol bizi demoralize etti." açıklamasında bulundu.

İldiz, ikinci devre oyuna ortak olmak istediklerini aktararak, "Maçın kırılma noktası yediğimiz üçüncü goldü. O golden sonra kesinlikle oyundan düştük. Ardından 3-1'i yakaladık ama maalesef oyuna tutunamadık, en önemlisi tepki veremedik. Beni üzen bu. Kendi hatanızdan gol yiyebilirsiniz, hatalı penaltılar da olabilir ama son yarım saatte tepki vermeliydik. Özellikle son 20-25 dakika. Hiç böyle dağınık bir görüntü vermemiştik." şeklinde konuştu.
Milli maç arasının kendileri için olumlu geçeceğine inandıklarını dile getiren İldiz, "Tedbir almak zorundayız. Ligin yeni takımıyız. Ciddi bir kadromuz var. Hiçbir şekilde böyle görüntü vermemeliyiz. Ben buna üzüldüm. Yoksa tartışmalı bir sürü karar var. Futbolun içerisinde birçok şey var ama biz gereken tepkiyi göstermeyince farklı mağlubiyet geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Sergen Yalçından 5 gollü galibiyet yorumu

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