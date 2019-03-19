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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.03.2019 - 16:46, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'a kötü haber! PFDK...

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Sergen Yalçın'a kötü haber! PFDK...

Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor maçında yaptığı hareket sebebiyle PFDK'ya sevk edildi... Ligde Antalyaspor ile karşılaşan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, rakip futbolcu Amilton ile yaşadığı gerginlik sonrasında tribüne gönderilmişti..

TFF'den PFDK sevkleriyle ilgili şu açıklama yapıldı:

1- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 16.03.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ATİKER KONYASPOR Kulübü futbolcusu NEJC SKUBIC'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 16.03.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 17.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 16.03.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Sergen Yalçına kötü haber PFDK...

4- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 16.03.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 17.03.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BURSASPOR Kulübü'nün 17.03.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 17.03.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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