Sergen Yalçın: Transfer yasağını bilerek geldim

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Sergen Yalçın, İstanbulspor deplasmanından bir puanla döndükleri hatırlatırken skor olarak kötü bir sonuç almadıklarını belirtti. Ancak oyun olarak beklentinin gerisinde olduklarını söyleyen Sergen Yalçın, bazı şeyleri oturtmanın biraz zaman alacağını ifade ederken de, "Camia olarak çok sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Transfer yasağımız var. Ama mevcut kadroyla ollabileceğin, yapılabileceğin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu

'GÖNÜL BAĞIM VAR'

Eskişehir'e gelirken bazı sıkıntıların olduğunu bildiğini, Eskişehirspor'u tercih etmesini nedenlerinin başında gönül bağının geldiğini söyleyen Sergen Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben futbolu Eskişehirspor'da bıraktım. Son oynadığım yer burası. O yüzden zaten bir gönül bağım var. Bunun yanında inanılmaz bir seyirci potansiyeli var. Futbol olarak Eskişehir bir potansiyel şehir. Tabi şu an içinde bulunduğumuz durum çok sağlıklı değil. Biz teknik direktör olarak hep sıkıntılı kulüplerde çalıştık. Güllük gülistanlık kulüplerde çalışmadık. Bundan önce aldığımız takımlar da küme düşme hattının bir numaralı adaylarıydı."

'BAHANEMİZ OLMAYACAK'

Eskişehirspor'da hedefin farklı olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, şöyle devam etti:

"Yukarıyı hedefliyoruz. Bilmiyorum bunu becerebilir miyiz? Onu zaman gösterecek. Oyuncuların özverisi, oyuncuların olaya bakış açısı ve birliktelik bunu gösterecek. Eskişehirspor, bu sezon nereye oynar, ama hayal de görmemek lazım. Çünkü işimiz o kadar kolay değil. Ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Belki devre arası transfer dönemi açılabilir. Onu söyleyeyim, hiçbir zaman bahane belirtmeyeceğiz. Yani 'Transfer yasağı vardı da biz başarı olamadık, İşler kötü giderse böyle bir bahanemiz olmayacak. Çünkü bunu bilerek geldik biz. Ama inanıyoruz. Yeni bir şeyleri değiştireceğimize inanıyoruz."