Son Dakika Beşiktaş Haberleri | Sergen Yalçın topbaşı yapıyor

Spor Arena - İsmail Er | Beşiktaş’ta takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın sahaya iniyor...

47 yaşındaki teknik adam, bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılacak idmanda takımın başında yer alacak. Antrenman sonrasında ise imza töreni düzenlenerek genç hoca resmen yeni görevine başlayacak.

DENİZLİ VE LUCESCU ÖNERİLERİ

Sergen’le yapılan görüşmelerle ilgili de detaylar ortaya çıktı. Bazı yöneticiler teknik direktör olarak Sergen Yalçın’ın ekibi ile göreve getirilmesini isterken sportif direktör olarak da eski teknik direktör Mustafa Denizli ya da Lucescu’nun alınmasını önerdi. Çebi’nin ise teknik direktör ile konuyu görüştükten sonra bu isimlerin gündeme getirilmesi konusunda çalışacaklarını ama karar vermedikleri belirtti.

Bununla birlikte Yalçın’ın ekibinde yer alması beklenen Çağdaş Atan, “Genç bir çocukken çıktım, genç bir antrenör olarak geri dönüyorum. Çok çalışacağız, çok uğraşacağız başaracağız” açıklaması yaptı.

AVCI İLE GÖRÜŞÜLECEK

Ayrıca Beşiktaş yönetimi, görevine son verilen Abdullah Avcı ile de ödemeler konusunda görüşecek. Siyah beyazlılardan yönetimin kararı ile gönderilen Avcı’nın takım bulana kadar kulüpten maaşının ödenme fikrine sıcak baktığı belirtildi.

Bazı yöneticilerin ise rakamı indirme teklifi sunduğu öğrenildi.





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