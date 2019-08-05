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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.08.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Sergen Yalçın Partizan planını yaptı

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Sergen Yalçın Partizan planını yaptı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Partizan ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, zorlu maçın hazırlıklarına İstanbul’da devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Partizan maçında Gökhan Töre'ye ilk on birde şans vermesi bekleniyor. 

Başakşehir Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren Malatya ekibinde eksik oyuncu bulunmazken, takımın yeni transferi Tunuslu Ghaylen Chaaleli de antrenmanlarda yer alıyor. Chaaleli’nin Partizan maçı kadrosuna yazıldığı, görev verilmesi halinde oynayabileceği kaydedildi. 

Olimpija ile oynanan 2. tur rövanş maçında oyuna girdikten sonra iyi bir performans sergileyen Gökhan Töre ve fiziksel eksikliğini hızla kapatan Guilherme’yi Partizan maçında ilk on birde düşündüğü belirtilen Sergen Yalçın’ın, taktik antrenmanları da bu yönde gerçekleştirdiği bildirildi. 

Yalçın’ın Olimpija maçında sakatlığından dolayı forma giyemeyen Hadebe’ye de savunmada görev verebileceği tahmin ediliyor. 

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı çalışmanın ardından 15.40’ta Belgrad'a uçacak ve çalışmalarına burada devam edecek. 

Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 22.00’de Stadion Partizana'da Partizan ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatyasporun UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
"Tur atladığımız için çok mutluyuz"Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında, deplasmanda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını 1-0 yenerek tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.
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